Hallaron cerca de $183 millones ocultos en un auto tras chocar contra una retroexcavadora en Corrientes

Un grave siniestro vial registrado en las primeras horas de este lunes sobre la Ruta Nacional 12 derivó en una compleja investigación penal y financiera de alcance federal. Un automóvil de alta gama impactó de forma violenta contra la parte trasera de una máquina vial a pocos kilómetros del acceso norte al casco urbano de la localidad correntina de Esquina. Más allá de la violencia del choque, el caso tomó un giro policial de alto impacto cuando las brigadas de rescate y las autoridades judiciales descubrieron una millonaria suma de dinero en efectivo que se encontraba oculta en dobles fondos del vehículo de menor porte.

La trama comenzó a develarse alrededor de las 7:00 en el kilómetro 691 de la mencionada arteria nacional. Por causas que se intentan establecer, un Toyota Corolla que circulaba en sentido Norte-Sur desde la ciudad de Resistencia con destino a la provincia de Buenos Aires, embistió la parte posterior de una retroexcavadora perteneciente a la Municipalidad de Esquina, la cual era guiada por un operario de la comuna identificado como Cirilo Almirón (62).

El impacto destruyó por completo el frente del automóvil, requiriendo la intervención urgente de los Bomberos Voluntarios para rescatar a los atrapados entre los hierros.

Traslados de urgencia al Hospital Escuela

Los dos ocupantes del automóvil siniestrado sufrieron heridas de extrema consideración y fueron derivados inicialmente al Hospital San Roque de Esquina:

Alejandro Javier Gauna (39): con domicilio en Barranqueras, Chaco, ingresó al nosocomio local inconsciente y en estado crítico con un severo traumatismo de cráneo . Tras ser estabilizado, fue derivado en ambulancia hacia el Hospital Regional de Goya y, en horas de la tarde, trasladado de urgencia al Hospital Escuela de la capital correntina, donde permanece internado en el área de cuidados intensivos.

Diego David Riquel (38): oriundo de la capital chaqueña, sufrió una fractura de vértebra lumbar. Debido a la complejidad de la lesión ósea, los profesionales médicos dispusieron también su inminente traslado a un centro de salud de mayor complejidad en Corrientes Capital.

El botín oculto: billetes de $10.000 y $20.000 entre los asientos

Una vez asegurada la escena por el personal de la Comisaría Primera de Esquina, la inspección de rutina sobre el habitáculo del Corolla destruído arrojó una sorpresa mayor que demandó una minuciosa labor de desarme pericial.

Las autoridades judiciales confirmaron que se incautó una suma exacta de $182.920.000 de pesos. El dinero en efectivo, distribuido en billetes de curso legal de $10.000 y $20.000, se encontraba estratégicamente oculto y compartimentado dentro del torpedo del vehículo y en los respaldos de los asientos traseros.

Un dato que llamó la atención de los investigadores fue que varios de los fajos secuestrados lucían fajas oficiales del Banco de la Provincia de Mendoza.

El secuestro de los valores se realizó bajo estrictas formalidades legales en presencia de testigos civiles. La totalidad de los fondos millonarios quedó en resguardo institucional y bajo la disposición directa del doctor Javier Gustavo Mosquera, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), quien asumió la conducción de la causa penal desde el inicio del siniestro.

La hipótesis comercial y el origen de los fondos

Ante la proliferación de versiones e hipótesis que circularon en un primer momento, fuentes vinculadas al entorno familiar de los accidentados precisaron que Alejandro Gauna se desempeña como responsable de una conocida concesionaria de autos importados radicada en Resistencia, Chaco.

Según trascendió desde sede judicial, los responsables del área comercial de dicha firma ya establecieron los primeros contactos con la fiscalía de Esquina a fin de presentar la documentación contable pertinente y las facturas comerciales que justifiquen el origen legal y el destino de la fuerte suma de dinero, buscando destrabar el resguardo judicial que pesa sobre los valores.

*Con información de Actualidad Esquina