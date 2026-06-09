Nueva detenida en Corrientes por el secuestro de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

El procedimiento con persecución concretado a fines de mayo, que inició en Corrientes y finalizó en Entre Ríos con dos narcos atrapados en un automóvil de alta gama con 260 kilos de cocaína, sumó ahora una tercera persona detenida.

Los operativos, ordenados por el Juzgado Federal de Concordia, incluyeron procedimientos simultáneos en la Capital correntina y en la localidad de Itatí, ampliando el alcance de una investigación que busca desarticular por completo a la organización de narcotráfico.

Además, la Justicia dispuso el traslado del principal imputado Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, señalado como el máximo responsable de la organización narcocriminal, a una cárcel federal de máxima seguridad.

Cabe señalar que la nueva detención de la implicada oriunda de Corrientes se concretó luego de que la jueza federal Analía Ramponi y el secretario Alan Bergolt ordenaran requisas en Corrientes e Itatí.

En estos lugares, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, armas de fuego, cartuchería, una notebook, una balanza de precisión, dinero en efectivo y dosis adicionales de cocaína.



La mujer quedó formalmente vinculada a la causa y a disposición de las autoridades judiciales para determinar su rol en la estructura criminal.

El caso penal se había iniciado a finales de mayo tras una persecución interprovincial que comenzó en Corrientes cuando personal policial inició el seguimiento del auto sospechoso y finalizó en el Puesto Caminero Puente Hierro, en Entre Ríos.

En esa oportunidad, la policía interceptó un Mercedes Benz de alta gama en cuyo interior se ocultaban 250 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 260,87 kilogramos.

El procedimiento inicial ya había dejado como saldo la detención de Fiordelino, nacido en Santa Fe, pero radicado en Corrientes y de Benjamín Ariel Maciel, de 19 años, así como el secuestro de una pistola 9 milímetros y dinero en efectivo.

Con la captura de la mujer en territorio correntino, ya son tres los detenidos en el marco de la investigación, catalogada por las autoridades como uno de los golpes más importantes al narcotráfico en la región durante los últimos años.

En paralelo, el traslado del principal acusado a un penal de máxima seguridad fuera de Entre Ríos se ejecutó bajo estrictas medidas de seguridad debido a la gravedad del hecho, mientras los peritos analizan los dispositivos electrónicos incautados para identificar a más integrantes de la red.