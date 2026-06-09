Denuncia por acoso en la Unne: solicitan medidas judiciales para proteger a las alumnas

El caso de las tres alumnas de la Facultad de Derecho de la Unne que denunciaron a un profesor por acoso sexual será presentado en las próximas horas ante la Justicia. El abogado de las estudiantes adelantó que solicitarán medidas de protección y remarcó sobre los antecedentes del docente: "Se trata de un comportamiento patológico".

El abogado Martín Andrés Ríos confirmó que se pedirá un amparo y el resguardo de la integridad psicofísica de las denunciantes. Señaló que el objetivo es garantizar su seguridad mientras avanza la investigación.

Hostigamiento reiterado

La presentación se enmarca en una denuncia realizada por tres alumnas de la carrera, quienes señalaron al docente de 4º año por conductas de hostigamiento sexual. El caso se activó previamente a partir de un protocolo de género aplicado en el ámbito universitario.

Ríos sostuvo que las alumnas denuncian una conducta de hostigamiento sostenido. En ese sentido, afirmó que el docente “se ponía en una situación de supremacía por su cargo de profesor”.

También señaló que las estudiantes relataron situaciones de mensajes reiterados y contactos fuera del ámbito académico. “A una de ellas le realizó una persecución tipo acoso 24/7”, indicó.

Antecedentes y "comportamiento patológico"

El abogado describió que las víctimas atraviesan un cuadro de fuerte afectación emocional. “Las chicas están muy quebradas, con mucha angustia y miedo”, expresó. Además, remarcó la necesidad de protección fuera del ámbito universitario: "Vamos a trabajar para que esta mañana ingrese en la órbita judicial"

Por último, mencionó que existen otros antecedentes vinculados al mismo docente: “Con este profesor hay muchísimos casos en Corrientes y fuera de la provincia”, aseguró. Del mismo modo, Ríos sentenció que se trata de un "comportamiento patológico" en torno al hostigamiento sexual.

Con información de Radio Sudamericana.