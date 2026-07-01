Juicio por Loan: uno de los hermanos rompió en llanto al recordar al niño desaparecido

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña continúa hoy con la declaración de cinco hermanos del niño. El Tribunal Oral Federal de Corrientes busca determinar cómo se desarrollaron las primeras horas de búsqueda durante el 13 de junio de 2024, en un proceso que tiene 17 imputados.

La sexta audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería se hace un día después de que declararan los papás de Loan, José Peña y María Noguera, y su hermano Mariano. La secuencia de testimonios familiares seguirá el jueves con la abuela del niño, Catalina Peña, quien estuvo presente durante el almuerzo del día de la desaparición.

Testimonios y emoción

Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña fueron convocados para sumarse a la ronda de declaraciones familiares. Los jóvenes aportarán detalles sobre las horas posteriores a la pérdida del rastro de Loan.

🔴 Declara José Omar Peña, otro de los hermanos de Loan

Comenzó con su testimonio a las 12:50, luego de un breve cuarto intermedio.

🔴Luego de las declaraciones de los familiares, el juicio será transmitido en vivo

El Tribunal Federal de Corrientes resolvió que el resto de las audiencias, donde no declaren víctimas, se podrán seguir por el canal oficial de Youtube.

🔴Declaró Alfredo Peña y el debate entró en un cuarto intermedio

Antes de las 12, comenzó con su testimonio Alfredo Peña, quien se quebró y tuvo que frenar durante unos minutos.

El joven rompió en llanto al recordar a su hermano menor y fue contenido por la psicológica en la sala.

🔴 Declaró Cristian Peña

A las 11 comenzó a declarar Cristian Peña frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes.

"Yo era quien más estaba en la casa y jugaba más con él", afirmó en un testimonio que duró 40 minutos.