“Lo dejaron abandonado”, reclamó la esposa del marinero correntino desaparecido en el mar

La esposa de Juan Carlos Gutiérrez, el marinero correntino que cayó al mar mientras trabajaba a bordo de un buque pesquero, pidió que se retomen los operativos para encontrar su cuerpo. El reclamo fue realizado luego de que la Prefectura Naval diera por finalizada la búsqueda en las costas de la provincia de Santa Cruz.

"Siento que el domingo ya ni siquiera lo buscaron. Él merece respeto y que encontremos su cuerpo para poder despedirlo como corresponde", expresó María Luisa en diálogo con el portal 0223. La mujer aseguró que no pierde la esperanza de poder darle el último adiós junto a su familia.

Gutiérrez, oriundo de Empedrado, viajó el 19 de mayo hacia Mar del Plata para embarcar en el pesquero Luca Mario, perteneciente al Grupo Solimeno. Con dos décadas de experiencia en la actividad, se desempeñaba como marinero cuando cayó al agua durante una maniobra a 145 millas náuticas de Puerto Deseado, en Santa Cruz.

El reclamo de la familia

Su esposa sostuvo que Gutiérrez era un trabajador con amplia experiencia y afirmó que conocía en profundidad las tareas que realizaba a bordo. También recordó que su deseo permanente era regresar a su hogar para reencontrarse con su familia.

"Era un ser maravilloso, Bueno, dulce, cariñoso y respetuoso. Un hombre excepcional. Un padre que amaba profundamente a sus hijos y lo único que siempre quería era regresar a su casa, con su familia", remarcó María Luisa.

Tras una semana de búsqueda, en la que la Prefectura desplegó cinco buques y un avión sobre un área de más de 17.000 kilómetros cuadrados, el operativo fue suspendido al no obtener resultados.

"Siento que lo dejaron como un trapo viejo, abandonado en medio del océano. Vine con la esperanza de volver con él, aunque fuera para traer su cuerpo, pero hoy me voy sin nada", lamentó.

Pese al cierre oficial del operativo, la familia de Gutiérrez insiste en que las tareas de búsqueda deben reanudarse. "Él solo quería volver a casa", expresó su esposa y pidió que se retomen los esfuerzos para encontrarlo.