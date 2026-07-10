Corrientes: murió un hombre tras el choque entre una camioneta y dos motos en la Ruta 12

Un hombre murió ayer tras el choque entre una camioneta y dos motos en la Ruta Nacional 12. El siniestro ocurrió en cercanías al acceso a San Roque, alrededor de las 20.30, y además dejó a dos jóvenes heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Corrientes.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro fue protagonizado por una camioneta Ford EcoSport, conducida por un hombre mayor de edad; una Gilera Smash, y otra moto (Jianshe 125cc) en la que viajaba la víctima, Cristian Ariel Carruega de 36 años.

Por motivos que se todavía se investigan, la camioneta habría embestido por atrás a las motos. Es así que, como consecuencia del impacto, el conductor de la Jianshe murió en el lugar. En tanto, quienes iban en la otra moto fueron asistidos y trasladados al Hospital Pediátrico Juan Pablo II y al Hospital Escuela, respectivamente.

En cuanto a la investigación, policías de la Comisaría de Distrito San Roque trabajaron en el lugar junto con la fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.