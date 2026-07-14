La Policía de Corrientes desmintió la conexión de un efectivo en un caso de narcotráfico

La Policía de Corrientes emitió un comunicado este martes para aclarar una situación surgida tras un procedimiento realizado por Prefectura Naval en la localidad de Ituzaingó.

El pasado 9 de julio se realizó un operativo antidrogas en la mencionada localidad, el cual resutó con detenidos y el secuestro de elementos de interés para la causa. Tras lo ocurrido, en redes sociales y portales de noticias empezó a correr un trascendido que apuntaba a un efectivo policial como uno de los implicados en el caso.

Las autoridades confirmaron que en el procedimiento se detuvo a tres hombre y una mujer, pero ninguno de ellos pertece a las filas de la Policía de Corrientes, ni está vinculado con la institución y/o integrantes.

El comunicado oficial de la fuerza sostiene que "no existe personal de la Policía de Corrientes detenido ni involucrado en la mencionada investigación", desmintiendo así la falsa información que empezó a circular y aseverando que "cualquier afirmación en ese sentido carece de sustento".