Corrientes: el boliche se pronunció tras el ataque a la joven y vetó de por vida a las agresoras

El boliche de Corrientes donde ocurrió la pelea que terminó con una joven internada difundió este lunes un comunicado oficial. En el mensaje se informó que las atacantes fueron identificadas y tienen prohibido el ingreso de por vida al establecimiento.

Respuesta del boliche

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando tres mujeres agredieron a dos jóvenes a la salida del local ubicado sobre la Costanera Sur de la capital correntina.

En el mensaje publicado en sus redes sociales, el boliche sostuvo que los disturbios registrados al finalizar la noche "no representan los valores ni el ambiente" que busca promover. También indicó que ya tomó contacto con las víctimas y expresó su disposición para colaborar con la investigación.

Además, anunció que reforzará los controles de seguridad y endurecerá las listas de ingreso.

El ataque

La agresión se produjo durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial. Al salir del boliche, Leila Fernández y una amiga fueron atacadas por tres mujeres.

Luego del ataque, en el que recibió patadas en la cabeza, la joven se fue del lugar en moto y sufrió un siniestro vial al chocar con un camión. Leila está internada en terapia intensiva en el Hospital Escuela, con múltiples fracturas y lesiones faciales, pero se encuentra estable.