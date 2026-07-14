"Podrían haber matado a mi hija": habló la madre de la joven agredida a la salida de un boliche de Corrientes

La joven de 24 años agredida a la salida de un boliche de Corrientes continúa internada en terapia intensiva, con múltiples lesiones producto del ataque y del posterior siniestro vial que sufrió. Su madre, Vanesa Fernández, contó que se mantiene estable y exigió justicia.

"Ayer la pude ver, está en terapia intensiva. Según el último informe que me dieron, está todo igual, no empeoró su situación", expresó la madre de Leila Fernández en una entrevista con Radio Dos.

Sobre las lesiones, explicó que su hija presenta "varios politraumatismos", además de fracturas en la cara, golpes en un pulmón, costillas lesionadas y la clavícula rota. "Lo peor lo tiene en la cabeza. Ahora le deben fijar el hueso maxilar", señaló.

Respecto a cómo actuaron las tres agresoras, la madre de la joven afirmó que "pudieron haberla matado con tantas patadas en la cabeza". Además, contó que después del ataque Leila escapó del lugar "desesperada y tuvo un accidente".

En cuanto al estado de salud actual de su hija, Vanesa relató que estaba despierta cuando pudo visitarla, aunque permanece con asistencia respiratoria.

Vínculo con las atacantes

Vanesa también habló del vínculo previo entre su hija y las atacantes. Según contó, Leila le escribió desde el hospital que las conocía de la escuela. "La amiga también me dijo que hace muchos años no se veían, nunca se habían cruzado en ese boliche", relató.

De esta manera, para la madre, el conflicto tendría su origen en la adolescencia, cuando Leila tenía 15 o 16 años. Aún así, opinó que "por más que no te conozcan, arman problemas para generar la pelea".

Denuncia y antecedentes

En cuanto a la investigación, Vanesa explicó que la amiga de Leila fue quien realizó la primera denuncia en la Comisaría Segunda. Luego, ella amplió la presentación y entregó los videos como pruebas.

Por último, reveló que las agresoras tienen antecedentes de casos similares. "Hay muchos videos de peleas de ellas. Son las mismas que golpearon y dejaron nocaut a una señora a la salida de un boliche por avenida Centenario", sostuvo.