Allanaron un departamento en Chaco por una estafa a una jubilada en Corrientes

La Policía realizó un allanamiento en Resistencia en el marco de una investigación por una presunta estafa en Corrientes. Los sospechosos se habrían hecho pasar por representantes de un plan de ahorros para obtener los datos personales de la víctima.

La modalidad de la estafa

La víctima, una mujer mayor con movilidad reducida, denunció que estaba asociada al plan de ahorro "Autocrédito", por el que pagaba una cuota mensual desde hace años. Y, según contó, en abril fue visitada por unas mujeres para la renovación del contrato.

Al mes siguiente, otras mujeres volvieron a ir a su casa con el argumento de modificar el monto del supuesto crédito, que era debitado de la tarjeta. La víctima confió de nuevo y las dejó ingresar.

Fue así que el 21 de mayo, la sospechosa identificada como Florencia López le solicitó datos personales, información de su tarjeta Naranja X y una fotografía de su rostro. Según la denuncia, le pidió que mirara a la cámara del celular durante unos segundos, en una instancia que habría sido utilizada para verificar su identidad.

Tiempo después, la denunciante recibió una tarjeta adicional a nombre de López y, al consultar en una sucursal, se dio cuenta que le habían cambiado la clave de acceso de la aplicación. De esa manera, también se detectaron los movimientos y las compras realizadas por las estafadoras.

Entre las operaciones figuraban compras realizadas entre mayo y junio de este año, como una transacción de $700.232 en Mercado Pago. Además, la mujer consultó ante el Banco Central y constató que no estaba asociada a Autocrédito.

Allanamiento en Chaco

A partir de la investigación, la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos de Corrientes, junto con la Policía de Chaco, realizaron un allanamiento en un departamento ubicado en un edificio de la calle Fray Capelli al 80, en Resistencia.

En el lugar secuestraron una notebook y un teléfono celular pertenecientes a la sospechosa. Estos elementos fueron incorporados a la causa ya que están relacionados con la estafa. El operativo fue solicitado por el Juzgado de Garantías N° 2 de Corrientes, a cargo de Gabriela María Alejandra Aromí.