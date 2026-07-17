Corrientes: dictan prisión preventiva para un motociclista que llevaba cocaína con el sello del águila

La Unidad Fiscal Corrientes formalizó la investigación preparatoria e imputó formalmente a un hombre que fue detenido mientras transportaba más de dos kilogramos de cocaína ocultos entre sus ropas.

A partir del requerimiento formulado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez federal de Garantías en feria de esa jurisdicción, Gustavo del Corazón Fresneda, dispuso la prisión preventiva del sospechoso por un plazo inicial de 60 días.

La acusación formal en el expediente fue sostenida por el fiscal federal subrogante Juan Martín Mariño Fages y el auxiliar fiscal Nicolás Marquevich, ambos en representación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la fiscalía federal de la capital.

La audiencia de formalización de los cargos penales se desarrolló de manera remota a comienzos de esta semana, oportunidad en la que el magistrado convalidó las pruebas recolectadas en el terreno y ratificó la legalidad de la detención dispuesta sobre el causante.

El control de Gendarmería en el departamento Ituzaingó

De acuerdo con lo expuesto por los integrantes del Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo del convite judicial, las actuaciones se iniciaron el pasado sábado en el marco de un operativo de control vehicular de rutina.

El procedimiento estuvo a cargo de las patrullas del Escuadrón 47 "Ituzaingó" de la Gendarmería Nacional Argentina, cuyos efectivos se encontraban apostados en un puesto de control ubicado sobre la ruta provincial 34, en jurisdicción de la localidad correntina de San Carlos.

Los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta de baja cilindrada conducida por un hombre mayor de edad que se desplazaba con destino hacia la localidad de Gobernador Virasoro.

Durante la etapa de identificación y solicitud de la documentación de rutina del rodado, el personal de la fuerza federal advirtió anomalías evidentes en la contextura física y la vestimenta del conductor, detectándose la presencia de bultos rectangulares rígidos debajo de su campera, lo que motivó la inmediata solicitud de una orden de requisa personal de urgencia.

El sello del águila y la pureza del estupefaciente

Tras obtener la debida autorización del juzgado federal a instancias del Área de Atención Inicial, las autoridades procedieron a la apertura y revisión de los elementos sospechosos, hallando dos paquetes amorfos compactados y una bolsa de nailon.

Los especialistas del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza de seguridad nacional llevaron adelante los test químicos de orientación correspondientes sobre la sustancia blanquecina secuestrada, arrojando un resultado positivo concluyente para el alcaloide cocaína.

Las balanzas de precisión determinaron que el cargamento secuestrado arrojó un pesaje final de 2.013,64 gramos. Los investigadores judiciales hicieron especial hincapié en un detalle de la sustancia; ambos ladrillos de droga llevaban impresa en relieve la imagen de un águila con las alas extendidas.

Conforme a los datos y antecedentes que obran en las pesquisas de las fuerzas antidrogas, este tipo de marcas o logotipos impresos en los panes de estupefacientes funciona habitualmente como un sello de procedencia que identifica a los carteles productores y certifica el alto grado de pureza del material ilícito en los mercados de destino.