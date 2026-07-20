Homicidio en Corrientes: mataron a un hombre a puñaladas y detuvieron al sospechoso

Un hombre de 56 años de edad murió de manera instantánea tras ser apuñalado en la vía pública de la ciudad correntina de Goya.

Por el hecho, las autoridades policiales lograron la inmediata aprehensión del presunto autor material del ataque, un individuo de 40 años que también resultó lesionado durante la riña y debió ser asistido por profesionales de la salud antes de quedar a disposición de los estrados judiciales.

De acuerdo con las primeras diligencias e investigaciones preliminares llevadas adelante por los peritos de la fuerza de seguridad, el homicidio se registró alrededor de las 21:30 de este domingo.

El escenario del crimen se concentró en las inmediaciones de la intersección de las calles 1º de Mayo y José María Soto, un sector donde se originó un fuerte altercado vecinal que involucró de forma directa a tres personas.

En medio de la disputa verbal, la situación escaló en violencia física y la víctima recibió una profunda estocada compatible con una herida de arma blanca, agresión que le provocó el deceso en el lugar antes de que pudiera arribar una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

Detención del imputado y traslado al hospital local

Al tomar conocimiento de la gresca a través del sistema de alerta vecinal, los móviles se desplazaron de urgencia hasta la mencionada esquina de la segunda ciudad de la provincia.

Allí, los uniformados constataron el hallazgo del cuerpo sin vida del mayor de los involucrados.

A pocos metros del lugar del hecho, el personal policial interceptó y cercó al presunto agresor, quien presentaba cortes visibles en diversas partes de su cuerpo producto de la misma confrontación, lo que motivó su inmediato traslado bajo custodia policial hacia el hospital de Goya.

En el centro de salud, el sospechoso de 40 años fue examinado por los médicos de guardia del establecimiento sanitario, determinándose tras los correspondientes estudios de diagnóstico que las lesiones cortantes que presentaba no revestían gravedad.

Una vez que recibió el alta clínica médica ambulatoria, el imputado fue conducido en calidad de aprehendido a la sede policial.

Por cuestiones de jurisdicción, en la Comisaría de Distrito Sexta de Goya se prosiguen de manera activa con los trámites de rigor y las diligencias correspondientes.