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Ruta 5

Vuelco en Corrientes: iban alcoholizados, chocaron y resultaron ilesos

El conductor fue trasladado al Hospital Escuela pero sin heridas de gravedad.

Por El Litoral

Viernes, 24 de julio de 2026 a las 08:12
Foto: Radio Sudamericana.

Dos hombres protagonizaron un vuelco este viernes en el acceso de la Ruta Provincial Nº 5 de la ciudad  de Corrientes. Ambos habrían estado alcoholizados y viajaban en un automóvil Honda Civic que impactó contra el separador que divide los carriles de la calzada.

De acuerdo con la información inicial, el auto perdió el control y chocó contra el guardarraíl de la ruta, lo que provocó el vuelco. A pesar de la violencia del impacto, los hombres lograron salir del vehículo sin lesiones de gravedad.

El conductor fue trasladado al Hospital Escuela debido a algunos dolores. Por su lado, el acompañante resultó totalmente ileso y no requirió atención médica. El tránsito en la zona se normalizó luego de dos horas debido al operativo que se desplegó para retirar al auto de la ruta. 

Con información de Radio Sudamericana.

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