Detuvieron al hombre acusado de matar a su hermano de una puñalada en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo la detención del hombre acusado de asesinar a su hermano durante una pelea ocurrida en el barrio Molina Punta, en la capital provincial. Además, los investigadores secuestraron el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

El procedimiento se concretó en el marco de la investigación por el homicidio, que es llevada adelante por efectivos de la Comisaría 17ª Urbana, con intervención de la Fiscalía de turno y la colaboración de la Dirección de Investigación Criminal (DIC).

Tras diversas tareas investigativas, los policías localizaron al sospechoso, un hombre de 50 años de apellido Giménez, en la intersección de las calles Cuba y Francisco Romero, donde fue detenido.

Según informaron fuentes policiales, el propio acusado indicó el lugar donde había ocultado el cuchillo presuntamente utilizado durante el hecho, elemento que fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

El crimen ocurrió tras una pelea entre hermanos

El hecho se registró durante la siesta del viernes 24 de julio, cuando, por causas que son materia de investigación, se produjo una violenta pelea entre dos hermanos en una vivienda ubicada sobre las calles Los Malvones y Guapey, en el barrio Molina Punta.

Como consecuencia del enfrentamiento, un hombre de 38 años, también de apellido Giménez, sufrió graves heridas de arma blanca y fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela.

Pese al esfuerzo del personal médico, la víctima murió durante la madrugada del domingo debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el fallecimiento, la causa fue recaratulada como homicidio y se inició un operativo para localizar al presunto agresor, quien permanecía prófugo hasta su captura.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias en que se produjo el crimen.