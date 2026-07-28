Se reanuda el juicio por la desaparición de Loan: declaran cuatro nuevos testigos

El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanuda este martes en Corrientes, luego del receso por la feria judicial. El Tribunal Oral Federal volverá a sesionar en el Escuadrón 48 de Gendarmería para recibir las declaraciones de cuatro nuevos testigos.

Entre los citados se encuentran dos policías que participaron durante las primeras horas de búsqueda del niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Quiénes declaran

Se trata de Mariano Duarte y Hugo Alegre, quienes podrían aportar información sobre el accionar policial tras la denuncia de desaparición. Sus declaraciones también estarán vinculadas al papel del excomisario Walter Maciel, uno de los acusados en la causa y señalado por el presunto desvío de la investigación.

Además, el tribunal también escuchará a dos testigos civiles: Víctor Fernández y Virginio Medina, quienes ya declararon durante la instrucción.

🔴 Hay cuarto intermedio (10.05)

🔴Arrancó la décima audiencia (9.45)

Los testigos que ya declararon

Hasta el momento, en las primeras nueve audiencias del debate, declararon 19 de los más de 180 testigos previstos. Tanto María Noguera y José Peña, los padres de Loan, ya presentaron sus testimonios. Del mismo modo, seis hermanos, la abuela, dos tíos y dos primas del niño reconstruyeron las primeras horas después de la desaparición.