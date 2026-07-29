Los padres de Loan están presentes en el juicio: “No me asusta más nada”, dijo José Peña

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña continúa este miércoles en Corrientes con la declaración de otros cuatro testigos. La audiencia del Tribunal Oral Federal avanza con los testimonios de un concejal, una autoridad sanitaria y dos policías. Los padres del niño participan del debate.

Los testigos que declaran

Durante la jornada prestarán testimonio Jorge Daniel Moreira (concejal y ex intendente de 9 de Julio); Gabina Pelozo, directora del hospital de la localidad; el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II Goya.

🔴 Declara Moreira, ex intendente de 9 de Julio

🔴 Comenzó la audiencia (9.45)

🔴Los padres de Loan participan del juicio

María Noguera y José Peña, padres de Loan.

María Noguera y José Peña participan por primera vez del juicio desde que declararon como testigos.

Al ingresar a la sala donde se desarrolla el debate, José Peña fue consultado sobre su hermana Laudelina y afirmó: “No me asusta más nada”. Además, dijo que todo le parece "muy raro" en torno a las declaraciones de los policías en la audiencia de ayer.