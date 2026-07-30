¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
SAN LUIS DEL PALMAR

Corrientes: un hombre se fugó en moto de un allanamiento y murió tras impactar con un poste de luz

El hecho ocurrió cuando la Policía realizaba un procedimiento en su casa por una causa relacionada a un robo.

Por El Litoral

Jueves, 30 de julio de 2026 a las 11:38

Un hombre murió tras chocar con su moto mientras escapaba de un operativo policial en la localidad correntina de San Luis del Palmar. Se trata de un joven de 24 años, identificado como Molina, quien se fugó de un allanamiento realizado en su casa por una investigación vinculada al robo de materiales de construcción.

La fuga y los antecedentes

Según informaron fuentes policiales a El Litoral, el despliegue policial se realizó ayer por la tarde e incluyó dos allanamientos. Cuando inició el operativo, alrededor de las 14.30, Molina no se encontraba dentro de la casa ubicada en la calle Tucumán, pero cuando llegó y notó la presencia de las autoridades escapó en una moto 110, similar a la que se habría vinculado al robo.

De acuerdo a información ligada al caso, el joven fue perseguido por los policías y, durante la fuga, condujo a gran velocidad sobre la vereda de las casas. Fue en ese momento que rozó una bicicleta estacionada, perdió el control de su moto e impactó contra un poste de luz.

A causas de las graves lesiones, el sospechoso fue trasladado al hospital local y luego derivado a Corrientes, donde murió horas después.

Según explicaron, Molina tenía múltiples antecedentes por robos y ya habría cumplido condena por homicidio, además de haber estado detenido varios meses en la Unidad Penal N° 6. 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD