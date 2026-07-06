Murió el camionero correntino que chocó y derrumbó un puente peatonal en Chaco

Un camionero correntino de 24 años murió este lunes luego de impactar contra un puente peatonal y provocar el derrumbe de la estructura sobre la Ruta Nacional 16, en la provincia del Chaco.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 23 de la Ruta Nacional 16, en cercanías del acceso a Puerto Tirol.

Según las primeras averiguaciones, el camión circulaba en sentido ascendente cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un puente de paso a nivel ubicado aproximadamente a un kilómetro del ingreso a una la localidad.

Como consecuencia del fuerte choque, la estructura del puente se desplomó sobre la ruta, mientras que el camión terminó volcado sobre la banquina.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor había fallecido debido a las graves lesiones sufridas en el impacto.

La víctima fue identificada como José Julián Hidalgo, domiciliado en la ciudad de Corrientes, quien al momento del hecho conducía un camión Iveco 180C33 con acoplado, perteneciente a una empresa de transporte radicada en la capital correntina.

Tras el siniestro, intervino personal de la comisaría con jurisdicción y las autoridades judiciales correspondientes, mientras continúan las pericias para determinar cómo se produjo el choque que derivó en el derrumbe del puente peatonal.