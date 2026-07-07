Caso Loan: Pérez pidió una remera de las Madres Corajudas

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa este martes en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería, pero antes que inicie la sesión hubo un llamativo cruce entre una madre que reclama justicia por el menor y uno de los acusados.

Rozaxa Prado integra al grupo de Madres Corajudas, que reclaman justicia y el esclarecimiento del caso. En la antesala al inicio de la sesión de este martes, Prado habló con la prensa presente y dijo que "tengo fe y esperanza que sí, van a hablar. Yo sé que van a hablar".

El llamativo cruce con Pérez

Prado fue consultada sobre quien está más involucrado en la desaparición de Loan, a lo que ella respondió sin dudar "Pérez, Caillava y Maciel", tras lo cual comentó sobre el rol del excomisario al momento del hecho.

Luego de la charla con la prensa se conoció que Pérez, quien en ese momento se encontraba sin la presencia de sus abogados defensores, Tito Gonzáles y Agostina Furlan, aprovechó para cruzar palabras con Prado.

Se supo que el acusado comentó a Prado que él apoyaba el reclamo del contingente y que no tiene nada que ver con el caso, tras lo cual procedió a pedirle una remera de las que usan las personas pertenecientes a este grupo, la cual lleva la inscripción "Justicia por Loan".

Ante la situación presenciada, un agente de Gendarmería Nacional le pidió tajantemente a Pérez a que se llame a silencio.

Duras acusaciones contra el excomisario Walter Maciel

En entrevista, Prado dirigido una acusación contra Walter Maciel, basándose en su rol institucional al momento en que el niño fue visto por última vez en el paraje rural.

“Maciel era como comisario y él tiene las herramientas. Él tenía que haber tomado otra medida cuando fue la sustracción de Loan, cuando se perdió”, denunció la madre.

Prado analizó el accionar de la fuerza policial local durante las primeras horas críticas de rastrillaje, por lo que afirmó que el excomisario "no hizo el debido trabajo que todos los policías saben que tenía que hacer".

Por otro lado, denunció que por esa cadena de omisiones y demoras operativas "Maciel tiene mucho que ver". Prado comentó que “Maciel tenía que haber detenido a todos, tenía que haber vallado el lugar, los móviles, los celulares y no hizo nada, lo único de eso fue demorar”, concluyó antes de que comenzara la sesión.