Allanaron un municipio de Corrientes y el intendente es investigado por presunta corrupción

La Policía Federal Argentina allanó la Municipalidad de Sauce, la casa del intendente Carlos Romano y otros domicilios vinculados a funcionarios municipales. Los procedimientos del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción se realizaron ayer en el marco de una causa que analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La denuncia: "Anomalías de carácter sistemático"

Los cinco allanamientos por orden de la Justicia provincial permitieron secuestrar documentación oficial, registros contables, soportes digitales y equipos informáticos que fueron incorporados a la investigación. De esa manera, el despliegue incluyó la Municipalidad, el Honorable Concejo Deliberante, distintas sedes municipales y las casas del intendente Romano y del auditor Pablo Gauna.

La causa comenzó por una denuncia de la concejal Griselda Zajur, quien acusó presuntas “anomalías de carácter sistemático” en facturaciones, compras a proveedores, controles internos y en la administración de recursos municipales.

Origen de la investigación y antecedente

Los allanamientos de este lunes forman parte de una investigación que surge de distintas denuncias presentadas por Zajur sobre irregularidades en la administración de Sauce.

El primer antecedente se remonta a junio de 2020, cuando la concejal denunció a la entonces intendenta Irma Obregón Torossi, al auditor (Gauna) y al contador César Darío Lancieri. En esa oportunidad, la Justicia dispuso un allanamiento en el Concejo Deliberante, donde se secuestraron documentos administrativos.

Sin embargo, la investigación que derivó en los procedimientos actuales parte de la última sesión ordinaria de 2025 del Concejo Deliberante. El 30 de noviembre, Zajur rechazó la aprobación de ejecuciones presupuestarias de distintos periodos del intendente Romano y cuestionó el manejo de los fondos municipales.

En consecuencia, el 9 de diciembre, la concejal formalizó la denuncia ante la Justicia y solicitó investigar posibles hechos de corrupción alrededor del intendente y del auditor municipal. Ahora, la causa es llevada adelante por la Fiscalía de Investigaciones Concretas (a cargo de Clara Belén Arrúa), bajo la intervención del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá.

Con el expediente bajo secreto de sumario, la Justicia continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados durante los allanamientos. Del mismo modo, no se descartan nuevas medidas de prueba y posibles decisiones procesales mientras avanza la investigación.

En las elecciones municipales de agosto de 2025, Romano se impuso a Zajur por 14 votos y logró la reelección.