Corrientes: condenaron a un hombre por desobedecer una orden de restricción en un caso de violencia de género

La Justicia de Corrientes condenó ayer a un hombre a un año de prisión efectiva por desobedecer una orden de restricción vinculada a un caso de violencia familiar y de género alrededor de su expareja y sus tres hijas menores de edad. La medida fue dictada tras un juicio desarrollado durante dos jornadas en Goya.

El acusado había llegado al debate en libertad y fue encontrado responsable de desobedecer la restricción que buscaba proteger a su expareja y a sus hijas. De esa manera, el juez de la Segunda Circunscripción Judicial de Goya, Ricardo Carbajal, emitió la sentencia y ordenó la prisión preventiva al considerar la existencia de riesgo procesal.

La restricción fue emitida originalmente por el Juzgado de Familia N° 1 de Goya, a cargo de Silvina Racigh.

La condena y la situación previa

La condena de un año de prisión efectiva es la sanción máxima para el delito de desobediencia a una orden judicial y respondió a las solicitudes de la fiscal, María Ballará, y el querellante, Conrado Rudy Pérez.

Además, el juez Carbajal dictó la revocación de la condicionalidad y dispuso la unificación de penas respecto a la condena que el imputado tenía en suspenso desde el 2022.

Durante las audiencias, que se realizaron entre el 6 y el 7 de julio, declararon ocho testigos. Y, al momento de argumentar la sentencia, el juez remarcó la aplicación de las perspectivas de niñez y de género, al considerar la vulnerabilidad de las víctimas.