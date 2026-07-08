Juicio por Loan: la audiencia se interrumpió porque un juez se quedó sin internet

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este miércoles en Corrientes con la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Durante la jornada declararán Alfonso Benítez (padre del imputado Antonio Benítez) y dos tías del niño.

Luego de Benítez, brindarán testimonio las tías de Laon, Lidia Noguera (hermana de la mamá del niño) y Gabina Noguera (prima de María y policía que participó de las tareas de búsqueda).

El Tribunal Oral Federal avanza con la etapa de declaraciones dentro del debate por la desaparición ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

🔴Finalizó el testimonió de Alfonso Benítez y comenzó a declarar Gabina Noguera (10.45)

🔴Benítez padre declaró sobre la detención de su hijo

Alfonso recordó el día en que detuvieron a su hijo y mencionó que Laudelina le avisó sobre el hallazgo de huellas de Loan durante la búsqueda.

“Yo me enteré que Antonio estaba un rato en la comisaría, que lo detuvieron un rato y después lo llevaron al campo”, testificó ante el Tribunal.

🔴 Se reanudó la audiencia: continúa la declaración de Alfonso Benítez (10.25)

🔴 El juez Belforte se quedó sin internet: hay cuarto intermedio (10.09)

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio debido a problemas de conexión a internet del juez Eduardo Ariel Belforte.

🔴 Antonio Benítez interrumpió la declaración de su padre: "Esa no es la remera que me secuestraron"

El defensor oficial de Antonio Benítez, Enzo Di Tella, tuvo un intercambio con el juez Ceroleni.

Durante su testimonio, Alfonso describió la vestimenta de su hijo y señaló: “Estaba con una remera color azul medio negruzco”. Luego, exhibieron la prenda secuestrada durante la investigación.

En ese momento, Antonio Benítez le dijo a su abogado (Enzo Di Tella) que esa “no era la remera que le secuestraron”, debido a que la mostrada en la sala “tenía un dibujo”.

La situación generó un intercambio con el juez Ceroleni por la identificación de la prenda. El abogado de Benítez se quejó por la "desprolijidad de la instrucción" y afirmó: "Esa no es la remera que le secuestraron a mi defendido".

🔴 Comenzó la novena audiencia del juicio (9.35)

El primero en declarar es Alfonso Benítez, padre de uno de los imputados.