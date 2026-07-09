Corrientes: detuvieron a un hombre por el incendio que causó la muerte de una joven de 19 años

Un hombre fue detenido este miércoles como el principal sospechoso del incendio de una casa en San Roque, que provocó la muerte de una joven de 19 años. Se trata de Omar Rivero, ex pareja de la dueña de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según trascendió, el sospechoso, quien tenía una orden de restricción, fue demorado como presunto autor material del incendio que destruyó la casa ubicada sobre la calle Benjamín Virasoro al 800. En el lugar murió Aymará Falcón, quien había pasado el día junto a una amiga y decidió quedarse a dormir tras los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial.

El hecho

De acuerdo con el relato de Miriam Sánchez, dueña de la casa, alrededor de las 4 de la madrugada fue la víctima quien advirtió que habían arrojado botellas sobre el techo y el lugar se incendiaba.

"Yo les grité que salgan", contó Sánchez, quien logró escapar junto a su hija, sin embargo, Falcón quedó atrapada en el interior de la casa. Según reconstruyó la mujer, durante la desesperada huida un ropero habría caído sobre la joven.

Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron, el fuego ya había destruido la casa. Luego de controlar las llamas, los rescatistas pudieron entrar y encontraron el cuerpo de la víctima.

Avances en la investigación

En el marco de la investigación, los peritos revisaron cámaras de seguridad de la zona, donde habría quedado registrado un hombre encapuchado poco antes del incendio. Ese elemento forma parte de las pruebas incorporadas a la causa, además de los testimonios de las víctimas.

La expareja sostuvo que ya había denunciado a Rivero por un episodio similar. "Tiró una botella en la puerta, que casi prende fuego mi casa, hace dos semanas le puse una perimetral", expresó y luego exigió: "Quiero justicia. Yo la quería como a una hija".

Con información de RadioUno San Roque