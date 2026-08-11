Loan: la teoría del accidente, "sin certezas"

Este martes declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, Martín Leonardo De Cristóbal, quien tuvo una participación como jerárquico de la fuerza en el comando unificado de búsqueda de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Sobre el final de su testimonio, consultado por el abogado defensor del comisario Walter Maciel, Richard Vallejos, el hombre de la Policía Federal sostuvo que la del accidente es, para él, la "hipótesis más fuerte".

Sin embargo destacó también que sobre un siniestro vial no tiene "ninguna certeza". Esa respuesta llegó luego de una pregunta puntual de Mónica Chirivín, patrocinante de Laudelina Peña.

El funcionario de la Federal declaró que el Comando Unificado de búsqueda de Loan fue creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyas autoridades en ese entonces determinaron que sea su fuerza la que coordine el trabajo. Así es que se puso en la cúspide de esa formación a Fabio Pirrone, que también coordinaba las labores de integrantes de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina.

Solo de la Policía Federal se registró en ese elenco la participación de un número de entre 140 y 150 personas y que el 30 de junio de 2024, cuando el caso ya había pasado a la órbita federal de la Justicia, se realizó el rastrillaje más amplio.

De ese operativo, contó De Cristóbal, participaron alrededor de 500 personas de fuerzas federales y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con específica prohibición que de las tareas participe la policía correntina.

Macarena "influenciada"

En un pasaje de su declaración, el funcionario mencionó que durante el transcurso de los primeros meses de trabajo de ese Comando Unificado, su personal podía tomar declaraciones a testigos. En ese sentido contó que dejaron de hacerlo luego de lo que consideró un "incidente".

Detalló que se trató de un episodio en el que ubicó como protagonista a la hija de Laudelina y prima de Loan, Macarena Peña, quien se refirió a "aprietes" por parte del personal de seguridad federal.

"Estaba influenciada por agentes extraños", dijo De Cristóbal, quien elípticamente apuntó contre los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy, que mantuvieron a Macarena junto a sus hermanos menores de edad en el hotel "Despertar del Iberá" en una maniobra que se sospecha que sirvió para entorpecer la investigación.

Cómo sigue el juicio

El debate por la causa Loan continuará este miércoles 12 de agosto con más testigos. Los citados son Eduardo Rafael Torres, Leslie Giuliana Rolón y Luis Eduardo Cavalieri.

En tanto que para el jueves próximo se prevé la declaración de un solo testigo.