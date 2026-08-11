Una experta complicó al comisario Maciel y habló del caos en la búsqueda de Loan

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Peña sigue este martes en Corrientes con la convocatoria de cuatro nuevos testigos en el Escuadrón 48 de Gendarmería. La audiencia del Tribunal Oral Federal avanza en la reconstrucción de las primeras horas posteriores a la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal.

Testigos convocados

Entre los testigos están María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), y Carlos “Pachucho” Moreira, vecino de 9 de Julio quien participó en los rastrillajes y grabó en video las primeras huellas encontradas durante la búsqueda.

Además, se convocó a Cinthia Andrea Grimaldi, médica especialista en ginecología y obstetricia, quien atendió a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024. El cuarto testigo es Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal que intervino en la investigación desde los primeros días.

🔴 Habla Carlos “Pachucho” Moreira (12.38)

Pachucho Moreira es un vecino de 9 de Julio que participó en los rastrillajes y grabó en video las primeras huellas encontradas durante la búsqueda.

🔴 Uno de los imputados se descompensó (12.35)

Antonio Benítez fue retirado de la audiencia, porque manifestó sentirse mal. Fue atendido en una sala contigua.

🔴 Declaró Cinthia Andrea Grimaldi, ex ginecóloga de una de las imputadas (12.05)

Durante su testimonio, la médica contó que Caillava era su paciente desde el 2022 y la atendió por última vez en Corrientes capital el 14 de junio de 2024, un día después de la desaparición de Loan.

🔴 Cuarto intermedio (11.42)

El tribunal dispuso un receso tras el testimonio de casi dos horas de María Leticia Risco, ex coordinadora del Sifebu.

🔴 Declaró María Leticia Risco, quien estuvo al frente del Sifebu entre 2011 y 2025 (9.50)

Al comienzo de su declaración remarcó que a través de la Alerta Sofía se recibieron 1.100 denuncias. Por otro lado, respecto a su llegada al pueblo, contó que se presentaron en la casa de la abuela de Loan y conocieron a los padres y hermanos del menor.

En cuanto a la postura inicial de la policía local, Risco dijo: “Nos encontramos con el comisario Walter Maciel, le explicamos que teníamos experiencia en estos casos y que era importante tener acceso a las actuaciones para colaborar. Le aseguramos el respeto por la investigación local y que queríamos ayudar con recursos federales, pero no nos dieron acceso”.

Según explicó en torno a la respuesta de Maciel: “Nos dijo que no necesitaban recursos, que estaban trabajando muy bien”.

Asimismo, remarcó que durante una charla con Roque Nicolás Báez, exjefe de la Unidad Regional II de Goya, volvieron a insistir sobre la necesidad de tener un lugar de trabajo conjunto para sistematizar la información. Sin embargo, no tuvieron respuesta.

“En todo momento nos decían que no necesitaban recursos federales. Me comuniqué con el fiscal Juan Carlos Castillo y le dije que no tenía sentido seguir en el lugar, porque no podíamos prestar apoyo en la investigación. Le comenté mi preocupación por cómo se estaba desarrollando la búsqueda, que había muchísimas personas en el lugar, sin coordinación, y que las fuerzas federales estaban sin tareas. Entonces me pidió que colaboremos con el armado de los rastrillajes”, relato Risco.

Puntualmente sobre la actitud del comisario Maciel y su postura al colaborar en la búsqueda, Risco comentó que era “muy reticente, no se lo notaba contento”. Por eso agregó: “Nuestra percepción era que molestábamos”.

Además, relató que cuando le consultaron por el botín encontrado, Maciel les mostró fotos pero de "muy mala manera". "Preguntamos si tenían en claro quiénes estuvieron en el lugar de la desaparición y todas eran respuestas evasivas", recordó.

🔴Comenzó la audiencia (9.45)

Loan tenía cinco años cuando desapareció en 2024. A más de dos años de ser visto por última vez, su paradero es una incógnita y 17 personas son juzgadas por el caso.