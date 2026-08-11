Secuestraron cocaína y demoraron a dos personas durante un allanamiento en Corrientes

La Policía de Corrientes secuestró más de 130 dosis de cocaína durante un allanamiento en una casa del barrio Colombia Granaderos. El procedimiento se concretó tras una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 en torno a la venta de drogas.

El despliegue fue llevado adelante por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado tras diversas tareas de investigación. El operativo contó con la colaboración de la Policía de Alto Riesgo (P.A.R.).

Durante el allanamiento, los policías encontraron 136 dosis de cocaína y secuestraron dinero, cinco teléfonos celulares y un posnet. También se incautaron varios recortes de nylon y elementos que serían utilizados para el corte de sustancias.

Dos personas demoradas

Como consecuencia de los allanamientos, se detuvo a dos personas, quienes quedaron vinculadas a la causa. Se trata de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Por último, la Policía también secuestró una motocicleta Honda Wave, considerada de interés para la investigación.





