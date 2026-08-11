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Secuestraron cocaína y demoraron a dos personas durante un allanamiento en Corrientes

El operativo se ejecutó en una casa del barrio Colombia Granaderos.

Por El Litoral

Martes, 11 de agosto de 2026 a las 08:06

La Policía de Corrientes secuestró más de 130 dosis de cocaína durante un allanamiento en una casa del barrio Colombia Granaderos. El procedimiento se concretó tras una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 en torno a la venta de drogas.

El despliegue fue llevado adelante por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado tras diversas tareas de investigación. El operativo contó con la colaboración de la Policía de Alto Riesgo (P.A.R.).

Durante el allanamiento, los policías encontraron 136 dosis de cocaína y secuestraron dinero, cinco teléfonos celulares y un posnet. También se incautaron varios recortes de nylon y elementos que serían utilizados para el corte de sustancias.

Dos personas demoradas

Como consecuencia de los allanamientos, se detuvo a dos personas, quienes quedaron vinculadas a la causa. Se trata de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Por último, la Policía también secuestró una motocicleta Honda Wave, considerada de interés para la investigación.



 

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