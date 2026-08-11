Se entregaron los sospechosos de matar a un hombre a fierrazos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este martes que los principales sospechosos del homicidio ocurrido el pasado viernes, se entregaron de forma voluntaria.

Se trata de D. Quintana y R. Quintana (de 18 y 25 años), hermanos que están vinculados en el caso de Héctor “Mandíbula” Benítez, quien fue asesinado a fierrazos en el barrio Juan XXIII el pasado viernes 7 de agosto.

La investigación del caso es dirigida por la fiscal Dra. Gabriela Ibarra, quien informó que con la revisión de las cámaras de seguridad y testimonios, ya tenían apuntados a quienes se entregaron en la tarde del lunes en las dependencias de la Comisaría VII Urbana.

Los principales sospechosos, de apelllido Quintana se presentaron el lunes junto a su abogado defensor el Dr. Guillermo Escalante.

El caso

El hecho ocurrió el pasado viernes 7 de agosto en inmediaciones de calles Quijano y Callao del barrio Juan XXIII, cuando Benítez fue interceptado mientras manejaba una motocicleta.

La víctima fue atacada a sangre fría con un fierro, el cual le provocó un traumatismo mortal en la cabeza, muriendo en el lugar.

Tras el hecho se inició una investigación que derivó en la entrega de los hermanos Quintana, quienes se vieron superados por la situación.

Cabe mencionar que Benítez poseía antecedentes policiales y hace poco tiempo había salido de la cárcel.

Mientras la investigación de la causa avanza con la aparición de los principales sospechosos, las primeras hipotesis apuntan a un ajuste de cuentas.