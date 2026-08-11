“Nunca nos contó sobre él”: el hermano de la víctima de femicidio habló del vínculo con el sospechoso

El hermano de Marina Segovia, la mujer de 46 años víctima de femicidio en Corrientes, contó detalles sobre las horas previas al hecho. Aseguró que la familia desconocía una relación entre ella y el supuesto atacante, Sergio Sánchez, quien también fue encontrado muerto en la misma casa.

“Marina colaboraba en un centro de asistencia para adictos y fue parte de Los Ángeles del Puente. Siempre ayudaba por todos lados”, relató el hermano de la víctima.

Según explicó, y de acuerdo a la reconstrucción de vecinos, Marina ayudaba al hombre de 36 años con sus problemas de adicción. “No sé si este muchacho se enamoró, o qué pasó. Varias veces lo encontraron en la casa, ella lo asistía y llamaba a los padres para que lo fueran a retirar”, dijo en diálogo con Radio Dos.

El día previo y la última llamada

El sábado, después del cumpleaños de su madre, Marina volvió a su casa en el barrio Bañado Norte junto a su hija de cinco años, quien luego salió con su abuela paterna. Fue así que la víctima se quedó sola.

Durante todo el domingo, la familia intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuestas. El lunes, su hijo mayor fue hasta la casa junto a un amigo, forzaron la puerta y encontraron los cuerpos.

De acuerdo con el primer relevamiento policial, el ataque habría ocurrido durante la madrugada del domingo. La víctima fue encontrada con signos de asfixia producidos con el cable del cargador de un celular.

El hermano también contó que recientemente se conoció que un amigo llamó a Marina durante la noche de los hechos. “Atendió un hombre y cortó”, dijo y agregó que esto fue cerca de la medianoche.

“Es difícil hablar de una relación entre ambos porque ella nunca nos contó de él”, remarcó el hermano y puso en dudas la versión de un vínculo sentimental, al reiterar que Marina intentaba ayudar a Sánchez con sus problemas de consumo.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía, mientras se realizan pericias para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias del ataque. Sobre esto, el hermano de la víctima explicó que las horas de muerte serían distintas: “El hombre se quedó en la casa, meditó y se ahorcó”.



