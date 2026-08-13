Las 20 frases más fuertes del Americano Soria en el juicio por Loan

Nicolás "El Americano" Soria declaró más de dos horas este jueves en el juicio por el caso Loan en el Tribunal Oral Federal de Corrientes y dejó una serie de definiciones, pronunciadas en su defensa, pero que llegaron precedidas de una expectativa marcada por revelaciones sobre los confusos episodios del hotel de 9 de Julio y alta tensión.

Bonaerense de Wilde, de 44 años, pero que se presenta como residente nortamericano y empresario a cargo de las firmas Perspective y Manifiesto, Soria dijo que vive de la jubilación de su madre, una asistente social egresada de la UBA retirada y aunque sostuvo que aportaría de otro modo, no volvería a buscar a un niño perdido en un caso como el de Loan Peña.

Este jueves amplió su indagatoria asesorado por su abogado, Marcelo Ponce, e intentó desandar cada una de las seis imputaciones que pesan sobre él, e incluso aceptó responder preguntas de todas las partes.

Las 20 frases más fuertes de Soria en el juicio

- Vine a buscar a Loan y terminé con 10 imputaciones, incluso hasta de atentar contra el orden constitucional. (N. de la R. algunos cargos fueron desestimados por la Justicia ordinaria, mientras que actualmente en el juicio federal afronta 6)

- Hay una demonización en contra mía. (Macarena Peña y Camila Núñez) declararon tres veces que no fueron privadas de su libertad (en el hotel de 9 de Julio).

- Dijeron que era de la CIA, del FBI, de la DEA y otras barbaridades.

Respondió preguntas de la fiscalía, la querella y las defensas.

- En el hotel había miedo generalizado y lo declara el prefecto Reinaldo Nake: existía un riesgo de linchamiento y pedradas.

- Dicen que recibí fondos del Comité Antitrata del Gobierno de Alberto Fernández y pagos del municipio: lo niego totalmente. Mi incidencia en el hotel y en los gastos es inexistente. Yo entrenaba, desayunaba con mis elementos en la cocina del hotel y almorzaba con mis recursos en un restaurante ubicado en la ruta.

- Es totalmente falso que me aproveché de fondos del municipio, nunca emití facturas al municipio: niego rotundamente esa acusación.

- Por atentado a la autoridad y usurpación de título son 15 días a un año de prisión en Argentina, pero cuando llegue a Estados Unidos son 20 años de cárcel, todo eso alimenta la demonización y es totalmente una falacia.

- Niego rotundamente haberme presentado como miembro de Interpol, no isulté jamás a un integrante de ninguna fuerza y jamás me referí a un riesgo de situación bélica entre Argentina y Estados Unidos.

- No tengo ninguna intención política, no vine a derrocar un gobierno, cuando llegué no sabía ni quien era el gobernador. No soy un operador político, quiero callar y apagar ese fuego.

- Estoy bajo tratamiento por ataques de pánico y fobia.

- En la causa Loan gasté más de cuatro millones de pesos, principalmente en combustible, insumos para el auto, hospedaje en dos ciudades al mismo tiempo por miedo a persecución y riesgo de muerte.

Soria junto a su abogado Marcelo Ponce en la audiencia de este jueves.

- Mis empresas en 2023 tuvieron una recaudación anual de U$S 250.000 y en 2024 hasta ese momento alcanzaron los U$S 50.000.

- No lo conocía a Alan Cañete, es más, no conocía a ninguno de los nueve imputados, no conocía a ninguno de los integrantes de la familia de Loan, no conocía a nadie de la Gobernación de Corrientes, no conocía absolutamente a nadie, es más, nunca había estado en Corrientes.

- Mi perspectiva ante un caso así era que significaba persecución periodística, persecución judicial, ir preso y muerte.

- Fui miembro de la organización antitrata Operation Underground Railroad (O.U.R.)

- Sobre la usurpación de títulos: (La jueza Cristina) Pozzer Penzo habla de una insignia visible y eso no es verdad; la Minuta 2 del Ministerio Público Fiscal dice que me presentaba como que era de Interpol y después resultó ser una licencia de conducir de Estados Unidos.

- Fui a Paraguay dos veces a buscar a Loan. (...) Estuve 10 días en Paraguay porque (Loan) podía estar en el Mercado 4, que es una feria muy hostil.

- (Sobre sus viajes a Paraguay) Al hermano de Loan le dije "Mariano lamentablemente no tengo nada".

- Macarena (Peña) fue apretada por la PFA (Policía Federal); la puerta de su casa era una cortina.

- Mi accionar con Macarena Peña, Camila Núñez y su novio (Huevo Peña) era informativo, era una forma de acompañar a personas precarias; tuve una contención sobre personas que tenían sobre sí grupos que ejercían presión.



