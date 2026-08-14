El fiscal del caso Loan sobre el Americano: "Las pruebas demuestran que cometió delito"

El fiscal que actúa en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, Carlos Schaefer, afirmó que a pesar del descargo que hizo Nicolás "El Americano" Soria en su defensa, tienen pruebas "que demuestran que cometió delito".

En declaraciones a El Litoral, Schaefer consideró que el descargo que hizo Soria el jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, "nos da algunos elementos".

"Por ejemplo, da algunos elementos de qué pasaba ahí adentro, cómo estaban, o sea, nos sitúa en el lugar, más que nada. Más allá de que sus declaraciones no demuestran algún delito, nosotros sí tenemos las pruebas que demuestran que él cometió delito", sostuvo Schaefer.

"Nosotros -añadió- sabemos que él no es de la fundación Dupuy, es como un lobo solitario, pero compartió, estuvo ahí (en el hotel "Despertar del Iberá), vivió gratis, supuestamente y en realidad, es parte de la que yo llamo la mise en essene para que después este grupo, entre todos incluido él, le cobren el dinero que le cobraron al municipio".

Es que en esta causa se investiga también el grado de responsabilidad penal que le cabe a los 10 supuestos integrantes de la Fundación Dupuy por haber recibido pagos de servicios mediante transferencias de dinero desde las arcas comunales.

Schaefer suma esos elementos a la declaración de otro testigo clave , Raúl Bocanegra, dueño del hospedaje y quien vivió lo que ocurrió en ese hotel de 9 de Julio donde presuntamente se mantuvo privados de su libertad a los familiares de Loan que fueron testigos de los hechos del naranjal.

"La declaración de Bocanegra fue excelente", dijo el fiscal a El Litoral al subrayar que el empresario hotelero "confirmó que los niños estaban ahí con psicólogos que no eran psicólogos, y estaban siendo intervenidos y constituye un elemento de prueba vivo, porque son los testigos esenciales del hecho de Loan, y ellos estaban interviniendo luego con esa psicóloga que no eran psicóloga."

"A nosotros nos ayuda a fortalecer lo que planteamos sobre estos acusados, pero la las pruebas están en la causa y las tenemos, por ejemplo, los mensajes de teléfono que dicen ´no digan que estamos durmiendo con los menores´. O sea, esto lo que hace es ubicarnos más, situarnos más y el tribunal está viendo cómo ocurrieron los hechos sumado a las pruebas, que son categóricas e incriminantes".

Declara Ramón Dupuy

La semana que viene declara Ramón Dupuy, quien preside una fundación que en homenaje a su nieto lleva adelante acciones de protección de la niñez y a nombre de la cual, según afirmaron, vinieron los nueve bonaerenses que mantuvieron contacto con el entorno de Loan

"Nosotros queremos probar de que ellos no eran la fundación Dupuy. Una cosa es que yo diga, invoquen mi nombre, otra cosa es que uno sea realmente esa fundación y que, a partir de ahí encierren a unos chicos en un hotel", comparó Schaefer, que consideró Schaefer.