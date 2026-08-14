Pedirán prisión preventiva para las acusadas de atacar a una joven a la salida de un boliche de Corrientes

Luego de que la semana pasada se formalizaran las imputaciones, el caso de la joven atacada a la salida de un boliche de Corrientes avanzará con una audiencia para solicitar medidas de coerción. Según informó la querella, pedirán prisión preventiva para Camila González y las hermanas Fátima y Evelyn Machuca.

La audiencia está prevista para las 10:30 y permitirá definir las medidas sobre las tres mujeres imputadas por el ataque a Leila Fernández. El pedido de detención lo llevará Hermindo González, abogado de la víctima.

El ataque y el siniestro vial

El caso se inició por la agresión que sufrió Leila a la salida de un boliche sobre la Costanera Sur y Lamadrid. Durante la pelea, que ocurrió el 12 de julio, la víctima recibió golpes y varias patadas en la cabeza.

Luego del ataque, Leila quiso volver a su casa en moto, pero chocó contra un camión, ya que se encontraba mareada y en estado de shock.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Escuela donde estuvo internada en terapia intensiva. Como consecuencia de los episodios, sufrió múltiples fracturas y lesiones faciales, aunque actualmente se encuentra estable.

La fiscalía, a cargo de Sonia Meza, formalizó la imputación contra las acusadas. Mientras tanto, la querella sostiene que el hecho debe ser investigado bajo la figura de homicidio en grado de tentativa.



