Cayó una banda narco que operaba desde una cárcel de Chubut: la investigación alcanzó un gimnasio de Corrientes

Los allanamientos de los gimnasios Viva Fit House en Corrientes y Chaco fueron parte de un megaoperativo alrededor de una causa por narcotráfico que terminó con 17 detenidos en distintos puntos del país. La investigación fue desarrollada durante más de un año por la Policía de Chubut y, según se detalló, el negocio de drogas era coordinado por un preso alojado en la Unidad 6 de Rawson.

Los principales detalles del operativo fueron informados este sábado durante una conferencia realizada en Casa de Gobierno de Chubut. Participaron el gobernador Ignacio Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y autoridades policiales.

En ese marco, Iturrioz señaló a Luis Raúl Menocchio como presunto líder de la organización criminal que tenía vínculos en el Valle de Chubut y el norte del país. El hombre se encuentra detenido en la Unidad 6 de Rawson, desde donde habría manejado la estructura.

Según explicó el ministro, la organización contaba con una estructura “compacta” y recursos para llevar adelante la comercialización de drogas fuera de los establecimientos penitenciarios.

En ese sentido, la investigación también detectó vínculos con personas detenidas en otras cárceles. Fue así que, para avanzar con los procedimientos fuera de Chubut, las autoridades provinciales contaron con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

El despliegue que incluyó a Corrientes

Fueron 42 los allanamientos que se realizaron durante la madrugada de este sábado entre Chubut, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Catamarca y Jujuy. En la provincia de origen, los operativos alcanzaron Trelew, Rawson y Playa Unión, además de diferentes establecimientos penitenciarios.

Por otro lado, según informó la Policía, alrededor de diez de las detenciones se concretaron fuera de Chubut. De esta manera, el despliegue involucró a más de 300 efectivos en todo el país y 250 participaron de los procedimientos realizados en el Valle.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron 17 kilos de marihuana y 1,5 kilos de cocaína. También incautaron diez vehículos, más de $50 millones en efectivo y documentación relevante para la causa.

Dos agentes penitenciarios detenidos

Además, se confirmó que uno de los procedimientos se ejecutó en una dependencia del Servicio Penitenciario Nacional. El operativo derivó en la detención de dos agentes vinculados con la red criminal.

El ministro Iturrioz destacó la participación de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Nacional. Según sostuvo, el trabajo conjunto permitió desarticular la estructura con conexiones dentro y fuera de las cárceles.

La causa continúa en investigación y, en consecuencia, las autoridades indicaron que todavía no pueden revelar detalles sobre el funcionamiento y la metodología de la organización.