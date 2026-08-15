Los gimnasios Viva retoman su actividad tras los allanamientos en Corrientes y Chaco

La cadena de gimnasios Viva Fit House anunció que este domingo sus sedes volverán a funcionar normalmente. La medida se tomó tras los allanamientos realizados durante el sábado en Corrientes y Chaco.

La empresa comunicó la reapertura a través de sus redes sociales, donde agradeció a sus clientes por la paciencia y la comprensión durante la jornada.

El cierre se produjo luego de los procedimientos realizados por la Policía Federal Argentina en locales de Corrientes y Resistencia. Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal N.º 2 de Rawson, en el marco de una investigación por narcotráfico.

En Corrientes, el procedimiento se realizó en el gimnasio ubicado sobre calle Edison, entre Costanera y Don Bosco. Según la información disponible, los investigadores buscaban documentación vinculada con la causa.

La investigación con origen en Chubut

La investigación involucró a la cadena de gimnasios porque el padre del dueño (Luis Raúl Menocchio) es el principal sospechoso de liderar una red de drogas desde una cárcel federal. El hombre está preso en Chubut y afronta cadena perpetua por tres homicidios.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante el allanamiento no se habría dispuesto el secuestro de equipos ni otros elementos del gimnasio.

Tras permanecer cerradas durante el sábado, las sedes de Viva Fit House retomarán este domingo su funcionamiento habitual, según informó la empresa.





