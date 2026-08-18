Allanamientos por robo en Corrientes: detuvieron a dos hombres con cocaína y marihuana

Dos hombres fueron detenidos durante cinco allanamientos realizados este martes en distintos puntos de Corrientes capital. Los procedimientos se desplegaron a partir de una investigación por robo.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías y contó con la participación de diferentes áreas de la Policía de Corrientes. Intervinieron efectivos de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Metropolitana y la División Antiarrebato.

Allanamientos: secuestraron cocaína y marihuana

Uno de los procedimientos se concretó en una casa del barrio Montaña, donde fue detenido un hombre identificado como Ismael G., conocido con el alias de “Gitanito”. Según la investigación, el sospechoso está señalado como uno de los presuntos autores del robo.

Además, durante otro allanamiento en el mismo barrio, pero sobre la calle Hidalgo, fue demorado Ramón A., de 33 años, conocido como “Nico Rubio”. También se lo vinculó como autor del hecho.

Fue en la casa de “Nico Rubio” donde los policías notaron “elementos de dudosa procedencia" y, tras dar aviso al fiscal, se dispuso la intervención del personal especializado con canes detectores de narcóticos: encontraron cocaína y marihuana.

Ante el hallazgo, también se solicitó la presencia de la Dirección General de Drogas Peligrosas. El personal hizo las pruebas de orientación y confirmaron 18,87 gramos de marihuana y 0,70 de cocaína.

Los procedimientos contaron además con la participación de efectivos de Infantería, GTO, GRIM 5 y las comisarías de San Cayetano, Riachuelo, Décima Quinta y Séptima. La investigación por el robo continúa para determinar la responsabilidad de los detenidos y establecer el origen de la droga secuestrada.