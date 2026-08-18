Qué dijo el Jefe de la Policía sobre el doble ataque sufrido por una agente en Saladas

El jefe de la Policía de Corrientes, el licenciado Miguel Angel Leguizamón, calificó como "lamentable" el hecho registrado en la ciudad de Saladas por el cual una agente policial fue atacada en un presunto intento de abuso sexual por parte del comisario de esa localidad, Abel Amaro, y luego de modo violento por su pareja. El funcionario ratificó la postura del Gobierno de la provincia de cuidar a la persona afectada y actuar rápidamente en casos de de este tipo.

El Gobierno de Corrientes considera un asunto "muy sensible" el episodio de Saladas y ratificó su decisión de cuidar a la persona afectada, mediante una entrevosta brindada en la súltimas horas por el Jefe policial, quien ofreció detalles, ratificó la decisión de apartar del cargo e imponer una sanción al comisario Amaro y evitar especulaciones que pudieran surgir de información errónea, comunicaron.

El hombre acusado de golpear brutalmente a su pareja, la mujer policía, fue identificado como Lorenzo Antonio F.

En el reportaje, Leguizamón explica la posicion del Gobierno respecto a los casos de violencia de todo tipo que se presenten en la fuerza y las actuaciones realizadas, subrayando el rápido accionar ante el hecho.

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