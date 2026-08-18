Corrientes: un caso de violencia a una policía destapó el abuso de un comisario que fue desplazado

El jefe de la comisaría de Saladas fue destituído tras una acusación de abuso sexual contra una subalterna. El hecho ocurrió en la fiesta por el aniversario de la creación de la fuerza y desató una reacción violenta de la pareja de la víctima, quien la desfiguró a causa de los celos.

El comisario inspector Abel Amaro fue desplazado por orden de la Jefatura de la Policía de Corrientes. La medida busca garantizar la transparencia mientras avanza la investigación judicial por abuso sexual simple con agravantes.

El contexto del ataque

Los hechos comenzaron durante el festejo por el aniversario de la fuerza, donde el ahora exjefe habría acosado a la oficial. La víctima, de 29 años, denunció manoseos y besos contra su voluntad.

En diálogo con Radio Dos, la hermana de la cabo relató los ataques: "El comisario Amaro la besó de prepo. Fue enfrente de la pareja de ella y, en vez de defenderla, le dio un cachetazo y salieron de la fiesta. Ninguno de sus camaradas se animó a ayudarla".

La escalada de violencia

Tras salir de la fiesta, la mujer sufrió una brutal golpiza a manos de su pareja, Lorenzo Antonio F. En el camino, el hombre intentó provocar un siniestro vial y luego la violencia continuó dentro de la casa, frente a los hijos de ambos. "El agresor quiso estrellarse contra un poste", relató la hermana de la víctima.

Durante el ataque en la casa, el hijo de 10 años de la víctima llamó a su abuela, quien fue hasta el lugar y dio aviso a la Policía. “La encontró tirada en la cama con el rostro desfigurado”, dijo la hermana.

La víctima permanece internada en el Hospital Escuela de Corrientes, donde tuvo que ser trasladada. Según la denuncia, los abusos por parte de Amaro eran recurrentes dentro del ámbito laboral. Del mismo modo, se confirmó que existen antecedentes de violencia en la pareja.

"Mi hermana ahora hizo la denuncia. El comisario Amaro también la acosaba en el trabajo y se animó a contar que hubo abuso. Anteriormente se quejó con un superior e hicieron oídos sordos. Ella no es el único caso, más compañeras sufrieron lo mismo", concluyó.

De esta manera, el caso avanza y la Justicia investiga ahora la denuncia por abuso sexual mientras se analizan los testimonios de los presentes en la fiesta policial.