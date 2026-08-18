Declara el chofer que escuchó gritos de un niño en el campo donde desapareció Loan

Abundio Escobar es un chofer de ambulancias que se desempeña en el hospital de 9 de Julio y que el 13 de junio de 2024 pocas horas después de que se produjera la desaparición de Loan Danilo Peña, dijo haber escuchado gritos de un niño. Este jueves será uno de los testigos en el juicio y su palabra ante el Tribunal Federal de Corrientes alimenta expectativas en el camino al esclarecimiento de este conmovedor caso.

El juicio por Loan continuará este miércoles con una serie de declaraciones testimoniales programadas por el tribunal presidido por el juez Fermín Ceroleni. De acuerdo con el orden establecido, deberán pasar desde las 9,30 por el recinto del Escuadrón 48 de Gendarmería Ricardo Ramón Vázquez, Mario Gabriel Román, el agente de la Prefectura Naval Argentina Gabriel Arnaldo Pinolli y el personal policial Maximiliano Aciares.

Pinolli, por ejemplo, fue uno de los custodios del hotel de 9 de Julio donde se sospecha que fueron mantenidas privadas de su libertad mediante una presunción de manipulaciones Macarena Peña y su hija junto a Camila Núñez y sus hermanos menores de edad.

Los datos que puedan surgir de su testimonio podrían complicar o aliviar la situación de los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy que se alojaron en ese hospedaje.

En ese sentido, el jueves 20 de agosto está convocado a declarar como testigo Ramón Dupuy, titular de la Fundación Dupuy, quien podrá echar luz sobre la pertenencia, o no, de el elenco de foráneos que vino a tomar contacto directo con el entorno cercano de Loan que fue testigo del hecho del 13 de junio en el naranjal.

QUIÉN ES ABUNDIO ESCOBAR

Abundio Escobar es el segundo testigo convocado a declarar este jueves en el Tribunal Federal por el caso Loan.

Fue quien en las horas clave de búsqueda oyó un grito, perteneciente -según declaró en la primera instancia- a un niño.

La repercusión de aquellas definiciones aportadas ante la justicia indica que se eran gritos "de desesperación", que se habrían producido en búsqueda de auxilio por parte de un chico. Asimismo, que fue pronunciado tres veces.

Y además, que se habrían oído alrededor de las 18.40, aproximadamente cuatro horas después del hecho del naranjal.

Es que Escobar vive en la zona rural de El Algarrobal y en ese momento se hallaba allí, a alrededor de un kilómetro de distancia de la casa de la abuela Catalina.

Existe una hipótesis que indica que Loan habría sido tomado en el naranjal, mantenido oculto y luego subido a la camioneta blanca propiedad de Carlos Pérez y Victoria Caillava en la que, según confirmó el perito Mario Rosillo, se hallaron rastros del niño.

Esa línea puede, como no, ser ratificada en el transcurso de este juicio.