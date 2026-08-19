Reprograman la declaración de Ramón Dupuy en el juicio por Loan: los motivos

Finalmente no declarará este jueves 20 de agosto Ramón Dupuy en el juicio por el caso de Loan Danilo Peña, luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes hiciera lugar a un pedido en el que coincidieron todas las partes y se rechace que brinde su testimonio por Zoom.

El martes último el tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, resolvió autorizar a Ramón Dupuy a declarar por videoconferencia en el juicio del caso Loan, luego de que argumentara falta de recursos para solventar el viaje a Corrientes para comparecer en la sala de audiencias.

Sin embargo, en el reinicio del debate este miércoles, el defensor de la imputada Elizabeth Cutaia, Rodofo Baqué, presentó un recurso para que se revierta esa decisión, argumentando que si el testigo se presenta a través de las pantallas, "se pierde oralidad, espontaneidad e inmediatez". Y además, que "podría estar con alguien que le dicte respuestas".

Aunque el tribunal admitió el pedido para que Dupuy declare en Corrientes, en los fundamentos de la medida expresó que "los argumentos esgrimidos por la parte no poseen entidad suficiente para lograr conmover lo decidido por este tribunal mediante proveído de fecha 18 de agosto en cuanto se dispuso la declaración por videoconferencia del testigo Ramón Dupuy".

Y asimismo, se ofreció a aportar recursos económicos para solventar el viaje de Ramón Dupuy.

A ese planteo se adhirieron todas las defensas, en tanto que la fiscalía a cargo de Carlos Schaefer, la querella representada por Belén Russo Cornara y la asesora de Menores Rosana Leonor Marini, expresaron que no se oponían a la solicitud.

Así es que luego de algunas horas los magistrados resolvieron que Dupuy deberá concurrir a la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería, pero en fecha a determinar. Su viaje será reprogramado, según lo informó la sceretaria Estefanía Acosta.

Y de los recursos se ocupará el tribunal, agregó.

EXPECTATIVA POR LA DECLARACIÓN DE DUPUY

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja en La Pampa, preside una fundación que lleva su nombre y en su homenaje realiza obras de protección de la niñez. Y anteponiendo el nomnre de esa institución es que llegaron a 9 de Julio nueve bonaerenses sospechados de entorpecer la investigación.

Es por eso que se aguarda la declaración del directivo de la fundación para que confirme o desmienta que ese elenco de foráneos haya llegado como parte de la entidad y si el papel cumplido se encuadra en sus objetivos.

Pero además, se espera que responda preguntas sobre los fondos que recibieron las personas que actuaron en 9 de Julio. Vale señalar, está acreditado en la causa y admitido por algunos de los imputados que declararon en el debate, que solamente desde la Municipalidad de 9 de Julio se transfirieron alrededor de 1.8 millón de pesos.

Ahora, se intentará determinar también si Dupuy recibió recursos que hayan sido girados a los foráneos que desembarcaron en la provincia de Corrientes y tomaron contacto con el entorno próximo de Loan.