La hipótesis del accidente y la conclusión de dos detectives: "A Loan se lo llevaron"

"Se pudo haber alejado solo del punto 0, pero es imposible que haya desaparecido solo."

"Alguien se lo llevó."

"Entiendo que a Loan lo sacan."

Las frases, que fueron pronunciadas este miércoles en el Tribunal Federal de Corrientes, pertenecen a los detectives de la Policía Federal Marcelo Román y Maximiliano Aciares y fortalecen la hipótesis que da nombre al caso, la de la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, 9 de Julio.

Román y Aciares tienen más de 20 años de experiencia en la Policía Federal y participaron del caso Loan como parte del Comando Unificado de fuerzas federales que condujo el comisario Fabio Pierrone en el esclarecimiento de la desaparición del niño.

Con trabajo en divisiones especializadas que estriban en la búsqueda de personas, a la hora de brindar sus palabras de expertos coincidieron en señalar que el de Loan no ha sido un caso de trata, ni de secuestro extorsivo y mucho menos en el que haya involucrado narcotráfico.

Ambos se basaron en los trabajos realizados en el territorio pero también en lo recolectado de fuentes diversas de información sensible para la causa, como las comunicaciones telefónicas y declaraciones de testigos, por ejemplo.

Aciares fue el último en declarar en una extensa deposición en la que remarcó que "a Loan lo extrajeron".

Previo a eso, Román había indicado que hubo 30.000 hectáreas de rastrillajes que se hicieron por tierra, por aire hasta con un avión no tripulado perteneciente a la Policía Bonaerense, e incluso en los ojos de agua de la zona.

Enumeró también que se utilizaron cámaras térmicas y detectores de movimiento de suelo. Y que en el comando unificado de fuerzas federales solamente la PFA integró a 140 policías, que se sumaron a los agentes de la Prefectura y de la Gendarmería.

"Se utilizaron todos los recursos humanos y técnicos", dijo y subrayó: "Claramente nos dimos cuenta que el menor no se pudo haber perdido".

¿Por qué? "Sino, lo hubiésemos encontrado", indicó Román.

A lo que a Aciares sumó que "no hubo trata en este caso" porque "no estuvieron los medios acorde a las conductas de ofrecimiento, captación, traslado, acogida y explotación de la víctima".

"Llegamos a la conclusión, o el punto de vista, -dijo- de que Loan no se pudo haber perdido en ese lugar; a Loan lo sacan de El Algarrobal (...) Loan no se pierde, no hubo trata, no hubo droga, a Loan lo sustrajeron del lugar".

Aunque es solamente un eslabón en una larga cadena, estas declaraciones se constituyen en un elemento que encaja perfectamente en la geometría del expediente y que dice que este asunto se trató de una sustracción y un posterior ocultamiento del niño.

¿Cómo cabe allí el cateto del accidente?

LA HIPÓTESIS DE UN CHOQUE

Tanto Román como Aciares se refirieron a la hipótesis del accidente y aunque es una posibilidad que los acusadores -fiscales y querellantes- no descartan, aseguran que no altera el encuadramiento con el que este caso llegó a juicio con siete sospechosos principales y otros 10 acusados de entorpecer en el esclarecimiento.

Aciares fundamentó su teoría de que hubo un choque (doloso o culposo, aclaró) luego de que Macarena Peña "declaró en base a lo que le refirió su madre, Laudelina".

Pero además, indicó que había rastros de ADN de un ser humano de sexo masculino en la rueda delantera del lado derecho y pruebas de luminol tanto como golpes en el sector delantero derecho de la camioneta Ford Ranger con la que María Victoria Caillava y Carlos Pérez habían concurrido ese día al campo de la abuela Catalina.

Todo eso sumado a que en ese vehículo y en el baúl del automóvil Ford Ka de esa pareja se confirmó que hubo rastros de Loan mediante las pruebas odorológicas.

"¿No descarta usted la posibilidad del accidente?", le preguntó a Aciares el abogado Richard Vallejos, defensor del comisario Walter Maciel.

"No descarto", fue la respuesta del investigador.

CÓMO SIGUE EL JUICIO

Este miércoles además de los investigadores de la Policía Federal, en el primer turno declaró como testigo Ricardo Ramón Vázquez, un chofer de ambulancia del hospital de 9 de Julio que presenció las primeras horas de la búsqueda en el escenario del almuerzo y las circunstancias en las que inició todo.

Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, con una chicana sobre las técnicas de interrogatorio mediante la colocación de manuales en su escritrio. A un costado, el sillón que Rodolfo Baqué trasladó especialmente para la audiencia.

Y asimismo, declaró el agente de la Prefectura Naval Argentina, Gabriel Arnaldo Pinolli, quien estuvo a cargo de diversas tareas además de la búsqueda, como la custodia del hotel donde se alojaron los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy.

En tanto que este jueves está prevista la declaración de un solo testigo luego de que quedara sujeta a una reprogramación la presencia de Ramón Dupuy en la sala.

Se trata de Abundio Escobar, un vecino de la zona del naranjal donde ocurrieron los hechos, que afirmó haber oído gritos de un niño en la tarde que Loan habían desaparecido.





