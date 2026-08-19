Despiste en la Ruta 126: un auto con tres docentes cayó a una zanja en Corrientes

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este miércoles sobre la Ruta Provincial 126, en el tramo de aproximadamente 10 kilómetros que conecta con la Ruta Nacional 12, en cercanías a la localidad correntina de Pueblo Libertador.

El hecho fue protagonizado por tres docentes que se desplazaban a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa.

Por causas que se intentan establecer mediante las pericias de rigor, el conductor del rodado perdió el control del vehículo en un sector donde la cinta asfáltica y las banquinas presentaban acumulación de agua de lluvia y humedad sobre la superficie de rodamiento.

Despiste, vuelco y operativo de rescate en la calzada

Tras perder la trayectoria, el automóvil salió despedido del trazado vial y cayó a una zanja lateral, quedando recostado sobre su lateral izquierdo y rodeado por la vegetación de la banquina.

A pesar de la severidad del impacto y la posición en la que terminó el vehículo, los tres docentes lograron salir del habitáculo por sus propios medios sin presentar lesiones.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía de Corrientes junto con integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pueblo Libertador, quienes asistieron a los ocupantes y aseguraron la zona.

Debido a las condiciones del terreno y la profundidad del zanjón, fue necesaria la intervención de un tractor para efectuar las maniobras de remolque y extraer el automóvil del lugar.

Las autoridades policiales continúan con las actuaciones para determinar las causales del despiste.

Con información de TN Esquina