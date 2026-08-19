Corrientes: apareció un auto incendiado e investigan si se usó en el robo millonario del barrio Camba Cuá

Luego de que se encontrara un Ford Fiesta incendiado en un basural, la Policía de Corrientes investiga si es el mismo que fue utilizado durante el robo millonario en un edificio del barrio Camba Cuá. El auto apareció en la zona de Santa María y, según estiman fuentes oficiales, fue abandonado tras la huída del domingo por la noche.

Por el momento, la investigación avanza con los análisis de cámaras de seguridad para determinar si el vehículo estuvo vinculado con el hecho. La hipótesis policial todavía no fue confirmada y forma parte de las medidas ordenadas para esclarecer el robo. Según trascendió, el Ford Fiesta tenía un pedido de secuestro por robo en Buenos Aires.

El robo de los 100 mil dólares

El hecho ocurrió el domingo por la noche, en un edificio ubicado sobre calle San Luis. Durante el robo, uno de los responsables de la firma inmobiliaria regresó a la oficina y fue sorprendido por los delincuentes, quienes lo redujeron bajo amenazas. Según se estima, se llevaron 100 mil dólares en una caja de seguridad.

Los delincuentes escaparon y permanecen prófugos, por lo que la Policía continúa con la investigación para reconstruir la huída y establecer si efectivamente el auto incendiado fue parte del asalto.



