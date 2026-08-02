Corrientes: secuestro y detención vinculados al robo de un local de entretenimiento

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a una persona vinculada al robo del local de entretenimiento ubicado en pleno centro de la ciudad Capital.

La detención fue producto de un allanamiento ejecutado por efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, con intervención de la Fiscalía encargada del caso, donde se secuestraron varios elementos de interés para la investigación y se detuvo a un hombre.

El caso

La investigación inició tras la denuncia del robo al local de entretenimiento "Kalú game zone", ubicado en Junin al 1.000, de ciudad capital, donde se forzó una caja de seguridad y se llevaron un botin que asciende a los 10 millones de pesos.

Es así que se revisaron cámaras de seguridad y se dieron seguimientos que llevaron a la diligencia de una orden de allanamiento sobre un domicilio. En el lugar se secuestró una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110cc., una mochila y dos teléfonos, los cuales son relevantes para la investigación.

Además, se detuvo a un hombre al cual la investigación lo vincula con el caso. Por otro lado, no se descartan nuevas actuaciones mientras se esclarece el caso.

El demora junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.