El periodista Alejandro Pueblas trató de muertos de hambre a los vecinos de un pueblo de Corrientes

Un fuerte repudio se desató en Corrientes por las declaraciones del periodista Alejandro Pueblas, quien se expresó con términos despectivos hacia la población de 9 de Julio al analizar el desarrollo de la investigación judicial por la desaparición del niño Loan Danilo Peña.

Las afirmaciones fueron realizadas durante la emisión de su programa en una plataforma de streaming.

Al abordar la actuación de los peritos, funcionarios y fuerzas de seguridad en las primeras semanas del caso, el comunicador opinó que el despliegue inicial se tornó confuso.

"Era una cacería de brujas, estaban buscando culpables", manifestó el conductor al cuestionar el rumbo de la investigación y señalar que "los encargados de la justicia de Corrientes querían echar la culpa a los porteños, a los periodistas, a todos".

Despectivas declaraciones sobre los habitantes de la localidad

La mayor controversia ocurrió cuando Alejandro Pueblas justificó la presencia de los miembros denunciados como "falsos Dupuy" en el municipio del departamento San Roque. En ese contexto, el periodista lanzó una frase despectiva sobre las condiciones socioeconómicas de los pobladores locales.

Al referirse a la llegada de esos actores a la zona de búsqueda, el comunicador sostuvo que le parecieron "gente buena" debido a que arribaron "con una camioneta llena de donaciones, con el hambre que hay en 9 de Julio".