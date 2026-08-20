Tras una fuga en Monte Caseros, ordenaron trasladar al Servicio Penitenciario a ocho detenidos alojados en comisarías

El Juzgado de Garantías de Monte Caseros ordenó el traslado inmediato a unidades del Servicio Penitenciario de Corrientes de ocho personas que se encontraban cumpliendo prisión preventiva dentro de comisarias de la ciudad.

La medida fue dispuesta por el juez sustituto Alfredo Aguirre mediante las Resoluciones N° 333/26, N° 339/26 y N° 340/26, tras registrarse días atrás la evasión de un procesado que permaneció prófugo durante 24 horas antes de ser reubicado.

El magistrado fundamentó la decisión en los criterios fijados por el Superior Tribunal de Justicia en el Acuerdo N° 5/21 y las Resoluciones N° 246/18 y N° 103/21.

La jurisprudencia del máximo tribunal provincial establece de forma expresa que las personas privadas de la libertad en el marco de una investigación penal deben ser alojadas en establecimientos penitenciarios específicos para procesados, evitando su permanencia prolongada en sedes policiales.

Criterio jurisprudencial y misión de la fuerza policial

Al exponer los fundamentos de la medida, el juez Alfredo Aguirre remarcó que las dependencias de la Policía de Corrientes no están diseñadas para la custodia permanente de detenidos con prisión preventiva.

En ese marco, la doctrina jurisprudencial citada por la magistratura señala la necesidad de erradicar la permanencia de imputados en comisarías para no desvirtuar la función preventiva de los efectivos policiales, cuya tarea primaria difiere del rol de alcaidía que le compete al Servicio Penitenciario Provincial.

Asimismo, la resolución judicial establece que el traslado de los ocho internos se ejecute en los términos del artículo 15 del Código Procesal Penal y la Ley N° 4044.

El juzgado dispuso además que, con base en la disponibilidad de plazas en el sistema carcelario provincial, se priorice el alojamiento de los imputados en los centros de detención más cercanos al domicilio de sus familias para preservar el vínculo afectivo.