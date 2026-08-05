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Monte Caseros

Corrientes: recapturaron al profugo acusado de abuso sexual

Se trata de Cristian Villalba quien se había fugado el martes antes de su traslado a una carcel de Capital. La Policía calificó a este hombre "de alta peligrosisdad", por lo que el operativo para hallarlo fue intenso.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 10:08

El prófugo Cristian Villalba fue recapturado este miércoles tras una intensa búsqueda, confirmaron a El Litoral fuentes policiales.

La fuga de Villalba ocurrió el martes en la localidad de Monte Caseros, donde se encontraba alojado en la Comisaría Primera en espera de su traslado a Capital.

El hombre es considerado "de alta peligrosisdad" y fue detenido por un caso de abuso sexual. 

Tras el hecho se desplegó un operativo cerrojo por parte de los efectivos policiales. Fuentes oficiales, informaron a este medio que Villalba fue localizado en una estancia en la primera sección de Monte Caseros.

El ratrillaje que la Policía venía desplegando dio resultado positivo, mientras se pone a Villalba a disposición de la Justicia, se realizan las actuaciones del caso.

 

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