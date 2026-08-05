Corrientes: recapturaron al profugo acusado de abuso sexual

El prófugo Cristian Villalba fue recapturado este miércoles tras una intensa búsqueda, confirmaron a El Litoral fuentes policiales.

La fuga de Villalba ocurrió el martes en la localidad de Monte Caseros, donde se encontraba alojado en la Comisaría Primera en espera de su traslado a Capital.

El hombre es considerado "de alta peligrosisdad" y fue detenido por un caso de abuso sexual.

Tras el hecho se desplegó un operativo cerrojo por parte de los efectivos policiales. Fuentes oficiales, informaron a este medio que Villalba fue localizado en una estancia en la primera sección de Monte Caseros.

El ratrillaje que la Policía venía desplegando dio resultado positivo, mientras se pone a Villalba a disposición de la Justicia, se realizan las actuaciones del caso.