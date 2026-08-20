Una mujer de 89 años murió tras el incendio de su vivienda en Corrientes

Una mujer de 89 años murió este jueves tras el incendio de su vivienda en el paraje San Isidro, en la localidad correntina de Manuel Derqui. El hecho se registró en un inmueble emplazado a la altura del kilómetro 986 de la Ruta Nacional N.º 12.

Tras recibir el aviso de emergencia, efectivos de la Comisaría Distrito Paraje San Isidro acudieron al lugar y se adentraron en la finca envuelta en llamas para concretar el rescate.

Los agentes lograron extraer a la dueña de casa, identificada con el apellido Carballo, quien presentaba quemaduras severas en distintas partes del cuerpo.

Instantes después, los profesionales del servicio de emergencias médicas examinaron a la víctima y constataron que ya no contaba con signos vitales.

Intervención de bomberos y peritajes judiciales en la finca

Para combatir el avance del fuego trabajaron en forma conjunta brigadistas de la Brigada de Incendios Forestales (Brif) y dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron las maniobras necesarias para sofocar el foco ígneo, enfriar la estructura de la vivienda y evitar la propagación hacia los predios linderos.

Hasta el momento se desconocen las causales que desencadenaron las llamas dentro de la propiedad. Por razones de jurisdicción, las actuaciones sumariales y las pericias técnicas quedaron a cargo de las dependencias policiales de la zona.