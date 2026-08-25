Pidieron que Burlando venga a declarar al juicio por Loan

El nombre del abogado Fernando Burlando volvió a resonar en la caso de Loan Danilo Peña, luego de que este martes se solicitara formalmente que venga a Corrientes a declarar como testigo. en el juicio

Se trata de un planteo presentado por el abogado Rodolfo "Fito" Baqué, defensor de la imputada Elizabeth Cutaia, supuesta integrante de la Fundación Dupuy que llegó desde Buenos Aires a 9 de Julio en medio del caso ocurrido el 13 de junio de 2024.

La solicitud de Baqué surgió luego de que declarara como testigo el policía Orlando Ezequiel Cáceres, quien se desempeña en la Comisaría de 9 de Julio y precisó diversas circunstancias sobre el trabajo policial y en especial sobre las labores del comisario Walter Adrián Maciel, imputado en este juicio por la presunta sustracción de Loan.

Aunque consiguió adhesión de la defensa del imputado Alan Cañete, el abogado Martín Leiro, Baqué obtuvo un fuerte rechazo de parte de la Fiscalía, a cargo de Carlos Schaefer.

POR QUÉ QUIEREN LLAMAR A BURLANDO

Baqué solicitó que Burlando venga a declarar al juicio por Loan, luego de que el policía Cáceres mencionara que el mediático abogado que representó en un tramo de la causa a la familia Peña, se mostró interesado en su testimonio. Quería saber qué pasó con los cambios de horarios ordenados en el libro de guardia de la comisaría por Maciel.

Burlando ordenó concertar en Goya un encuentro con Cáceres, con Elizabeth Cutaia como intermediaria. Ella fue quien se comunicaba con el abogado, e incluso acompañó al policía y su pareja, Claudia Acevedo, en la camioneta que le enviaron a 9 de Julio para buscarlos.

Concretaron el encuentro en un bar ubicado frente a la plaza Mitre de Goya, donde dialogaron por un tiempo estimado de media hora, en el que el agente policial se explayó a preguntas de Burlando, sobre los horarios que se consignaron en el libro de guardia, entre otros detalles.

Sobre la base de este relato, pronunciado en una declaración de casi cuatro horas en el Tribunal, es que Baqué pretende que Burlando venga a Corrientes a brindar testimonio ante el Tribunal presidido por Fermín Ceroleni. Y en el mismo acto reclamó también que se llame a Claudia Acevedo y a su hermana, Griselda Acevedo, quien acompañó a su cuñado en algunos momentos de este espisodio.

LA FUERTE OPOSICIÓN DEL FISCAL

Schaefer se opuso en forma tenaz al llamado a declarar de Burlando, pues en un tramo de este caso fue abogado querellante en representación de la familia de Loan. Eso, a los ojos del fiscal, puede exhumar una estrategia o parte de ella, en lo que se conoce como "teoría del caso" y que es una exposición de fundamentos para un alegato. Es decir, el corazón de la estrategia de acusación.

"Se pueden afectar los intereses de la querella", "se trata de una situación que no está clara" y "debió pedir en otra oportunidad el testimonio", fueron algunas de las frases de Schaefer para oponerse al planteo de Baqué.

El presidente del Tribunal informó luego que se va a analizar el los jueces determinarán si los llaman. Pero no se comunicó un plazo.

REPROGRAMARON LA DECLARACIÓN DE PAULA BERNINI

Para este miércoles estaba previsto que declare como testigo en el juicio por Loan la periodista del canal TN Paula Bernini. Sin embargo se reprogramó su testimonio y lo hará el 16 de septiembre venidero.

Vale señalar, Bernini, entre otras coberturas, registró periodísticamente una suerte de reconstrucción de los hechos del naranjal propiciada por los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy, en el lugar donde ocurrieron, con algunos de los testigos directos.

EL PERIODISTA CRISTIAN BALBO HABLÓ EN EL JUICIO

El periodista del canal América y de A24 Cristian Balbo declaró este martes como testigo en el juicio por Loan y ofreció detalles de las circunstancias en las que pudo concretar dos entrevistas a la testigo Camila Núñez, prima del niño y participante del almuerzo del 13 de junio de 2024.

Asimismo declara el camarógrafo Valentín Correa, que acompañó al cronista Balbo durante 18 días en 9 de Julio y en Goya, ciudad de la sede judicial que orientó esta causa.