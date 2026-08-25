Juicio por Loan: declara un policía que apuntó contra el comisario Maciel durante la investigación

El juicio por Loan continuará este martes en Corrientes con cuatro nuevos testimonios ante el Tribunal Federal. Entre los citados en el Escuadrón 48 de Gendarmería figura el policía Orlando Ezequiel Cáceres, quien señaló al excomisario Walter Maciel durante la investigación.

Convocados

Cáceres había asegurado que Maciel le ordenó modificar los horarios registrados en el libro de guardia. Esos cambios estaban vinculados con las primeras horas de búsqueda del niño desaparecido el 13 de junio de 2024.

También declararán el periodista Christian Adrián Balbo y el camarógrafo Valentín Ignacio Correa. Sus testimonios estarán relacionados con distintos aspectos de la investigación y la denominada “banda del hotel”.

El cuarto testigo será José Alberto Núñez, padre de Camila Núñez, una de las mujeres presentes en el almuerzo previo a la desaparición.



