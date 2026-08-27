Causa Exen: la defensa de Yamil Gane insistió en su excarcelación ante la Cámara de Apelaciones

En el marco de la investigación judicial por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios Exen, el abogado defensor Rubén Leiva volvió a solicitar la excarcelación de su asistido, Yamil Gabriel Gane.

Tras la audiencia llevada a cabo ante la Cámara de Apelaciones, la representación técnica emitió un comunicado en el que fundamentó la inconsistencia de sostener la prisión preventiva como medida cautelar durante el proceso.

En el escrito, el letrado remarcó el carácter restrictivo de la privación de la libertad antes de una condena firme. "Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy: la prisión preventiva de mi asistido carece de fundamento procesal suficiente. La privación de la libertad durante el proceso es una medida excepcional, no una regla. Exige peligro concreto y actual de fuga o de entorpecimiento probatorio. Ninguno de los dos está probado en este expediente. Ninguno", aseveró Rubén Leiva.

Inconsistencias sobre el peligro de fuga y la prueba pendiente

Uno de los puntos centrales del reclamo defensivo apuntó a desestimar el planteo del Ministerio Público Fiscal sobre una supuesta "facilidad para cruzar fronteras".

Al respecto, Rubén Leiva sostuvo que la propia fiscalía reconoce que las cuentas bancarias del imputado se encuentran congeladas por orden judicial: "No se puede sostener, a la vez, que una persona tiene capacidad para fugarse y que no tiene acceso a un solo peso de su propio dinero. Fugarse cuesta. Y el Estado ya le cerró esa puerta", argumentó.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento de la causa, la defensa subrayó que el material contable y tecnológico restante ya fue secuestrado por la Justicia.

"Un imputado no puede alterar lo que ya no tiene en sus manos", remarcó el abogado, añadiendo que la demora en los peritajes responde a la gestión fiscal y no a su asistido.

Finalmente, tras recordar que se aportaron elementos para acreditar el origen legal de los fondos de Yamil Gane, el letrado indicó que aguardan la decisión de la alzada con "confianza de que sea la ley, y no la exposición mediática", la que resuelva la situación procesal.

Comunicado completo

Ante la repercusión pública que ha tomado la causa por presunto lavado de activos que involucra a mi asistido Yamil Gabriel Gane, esta defensa considera necesario hacer conocer a la opinión pública su posición, con motivo de la audiencia celebrada ayer ante la Cámara de Apelaciones.

Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy: la prisión preventiva de mi asistido carece de fundamento procesal suficiente. La privación de la libertad durante el proceso es una medida excepcional, no una regla. Exige peligro concreto y actual de fuga o de entorpecimiento probatorio. Ninguno de los dos está probado en este expediente. Ninguno.

El Ministerio Público Fiscal habla de "facilidad para cruzar fronteras". Pero es la misma fiscalía la que reconoce que las cuentas bancarias de mi asistido están bloqueadas por orden judicial. No se puede sostener, a la vez, que una persona tiene capacidad para fugarse y que no tiene acceso a un solo peso de su propio dinero. Fugarse cuesta. Y el Estado ya le cerró esa puerta.

Tampoco alcanza con invocar la "complejidad de la organización criminal" investigada, como si la magnitud de un expediente reemplazara la obligación legal de probar un riesgo procesal individual y concreto sobre cada imputado. La ley pide un juicio sobre Gane, sobre su conducta, sobre su situación particular. No una presunción prestada del tamaño de la causa.

Y sobre el entorpecimiento probatorio, la propia fiscalía admitió que aún resta analizar evidencia tecnológica y contable que ya está secuestrada, bajo su propia custodia. Un imputado no puede alterar lo que ya no tiene en sus manos. Si el análisis pericial demora, es un problema de gestión de la fiscalía, no un peligro que se le pueda cargar a mi asistido.

Esta defensa, mientras tanto, no se quedó esperando. Aportó elementos concretos que acreditan el origen de los fondos y la capacidad económica de Gane, desde el primer día.

El tribunal quedó en deliberar. Esperamos esa resolución con el respeto institucional que corresponde, con la confianza de que sea la ley, y no la exposición mediática de la causa, la que termine definiendo esto. Porque de eso se trata la Justicia: de aplicar el derecho, no de acompañar el ruido.