Causa Exen: dictan falta de mérito y ordenan la libertad de Yamil Gane

En un giro clave dentro de la investigación judicial por presunto lavado de activos en la causa Exen, el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Chaco, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, dictó la falta de mérito y ordenó la inmediata liberación del empresario correntino Yamil Gane.

Pese a recuperar la libertad, el imputado permanecerá vinculado al expediente mientras continúe el proceso de instrucción.

La resolución judicial se produjo tras la evaluación de los riesgos procesales y los elementos probatorios aportados por la defensa.

De esta manera, Zunilda Niremperger dejó sin efecto la medida cautelar que pesaba sobre Yamil Gane, permitiendo que enfrente las siguientes etapas de la investigación en libertad.

Procesamientos con prisión preventiva y prisiones domiciliarias

En la misma resolución, la magistrada federal dictó el procesamiento con prisión preventiva para cinco de los siete involucrados en la estructura investigada.

La medida recayó sobre Federico Clinis, Nicolás Clinis, María Graciela Canal y Mauro Lugo Heim, quienes fueron imputados en calidad de coautores del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad. En tanto, Jorge Vargas fue procesado bajo la figura de partícipe necesario.

Respecto al cumplimiento de la prisión preventiva, la jueza Zunilda Niremperger concedió el beneficio del arresto domiciliario a María Graciela Canal y a Jorge Vargas.

Ambos procesados deberán permanecer en sus respectivos domicilios bajo el control de dispositivos electrónicos de vigilancia —tobillera electrónica—, contando además con la prohibición estricta de ausentarse de sus viviendas, la restricción para salir del país y la retención de sus pasaportes.